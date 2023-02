Saean terá novo laboratório de análises

Autarquia informou que previsão de inauguração será em junho de 2023

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) anunciou que terá um novo laboratório de análises nos próximos meses. A previsão é que o novo espaço seja inaugurado em junho deste ano com estrutura mais ampla, bem equipada e moderna.

O local já é certificado pela Vigilância Sanitária e garante a qualidade do recurso hídrico que chega na casa dos moradores.

De acordo com a autarquia, além de analisar a potabilidade da água, o laboratório permite maior controle da qualidade de maneira rigorosa e transparente. A presidente do Saean, Gabriela Montoya, garante que, durante as análises, é verificado todos os parâmetros que a legislação exige, como pH, Turbidez, Cloreto, Dureza, Alcalinidade, Coliformes Totais, Escherichia Coli, Cloro, Cor, Flúor, e Bactérias Heterotróficas. Além disso, há o monitoramento dos parâmetros realizados por laboratórios tercerizados.

“Atualmente, temos duas frentes de monitoramento, o laboratório físico e o laboratório móvel. Com o móvel, os testes são realizados de forma instantânea. Já com o espaço físico ainda mais estruturado, conseguiremos valorizar nossos profissionais que terão um ambiente mais confortável e bem equipado, garantindo água de altíssima qualidade aos nogueirenses”, enaltece.

O laboratório está localizado no bairro Egydio Tagliari, dentro da ETA 3.