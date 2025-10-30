SAFRA PAULISTA

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) realizou, reunião conjunta das Comissões Técnicas de Grãos e de Política Agrícola para discutir o cenário do agronegócio paulista e nacional, os impactos econômicos sobre os produtores e as perspectivas para a safra 2025/26. O presidente da Faesp, Tirso Meirelles, abriu o encontro destacando o momento delicado do setor após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que reduziu em 75% as exportações ao país.

MALÁSIA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva esteve em missão oficial à Indonésia e à Malásia. A comitiva contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Nos dois países, tiveram reuniões bilaterais entre autoridades e representantes do setor agropecuário, com o objetivo de aprofundar laços de cooperação e ampliar o acesso dos produtos brasileiros a novos mercados. Também esteve na pauta acordos voltados ao intercâmbio de práticas agrícolas sustentáveis.

25ª DATAAGRO

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou, da 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, em São Paulo. O evento contou com diversas autoridades e especialistas do setor, que discutiram políticas públicas, tecnologias e mercado nacional e mundial de cana-de-açúcar. “A conferência foi importante por nos dar, de forma sólida, a visão do cenário atual e já trazer as perspectivas para a próxima safra”, comentou o presidente da Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA, Nelson Perez. A conferência também discutiu o papel dos biocombustíveis na transição energética e a evolução da tecnologia automotiva.

HORTALIÇAS

Os preços das hortaliças mais consumidas nos principais mercados atacadistas do país registraram queda. Alface, batata, cebola, cenoura e tomate ficaram mais baratos em setembro, quando comparados com os valores praticados em agosto. A maior queda foi verificada para a alface, com redução de 16,01% na média ponderada das cotações, explicada pela boa oferta da folhosa nos mercados. É o que mostra o 10º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

MULHERES DO AGRONEGÓCIO

A Embrapa participou do 10º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), no Transamérica Expo Center em São Paulo. Organizada pela Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP). Paula Packer, chefe geral da Embrapa Meio Ambiente, participou – “O Congresso é uma oportunidade valiosa para conectar mulheres do campo, promover trocas de experiências e impulsionar o surgimento de novas ideias, já que as mulheres impulsionam o desenvolvimento, a educação e a geração de emprego”, disse ela.

PESQUISA E INOVAÇÃO

Com foco em fortalecer a inovação e preparar o campo brasileiro para os efeitos das mudanças climáticas, a Câmara dos Deputados deu mais um passo na modernização da Política Agrícola Nacional. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) aprovou, o relatório da deputada Daniela Reinehr (PL-SC) ao Projeto de Lei, de autoria do deputado Daniel Agrobom (PL-GO), ambos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

OCESP CELEBRA 55 ANOS

O cooperativismo paulista viveu uma noite de celebração e reconhecimento, durante o evento em comemoração aos 55 anos da OCESP. A solenidade reuniu cerca de 800 pessoas. Com mediação dos jornalistas Fernando Ripari Jr. e Mara Ferraz, o encontro contou com a participação de Roberto Rodrigues, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o secretário Guilherme Piai (Agricultura e Abastecimento); o presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), deputado Arnaldo Jardim, entre outros. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é Jornalista