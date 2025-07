Santo Antônio de Posse amplia atendimentos em cardiologia e neurologia

Com novos profissionais especializados, município reforça estrutura da rede municipal de saúde e amplia acesso a diagnósticos e tratamentos

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou os atendimentos nas especialidades de cardiologia e neurologia, com o objetivo de reduzir a fila de espera e garantir mais acesso da população aos cuidados especializados.

Nesta terça-feira, 22 de julho, teve início o atendimento do cardiologista Márcio Abbud Rodrigues, médico do Hospital do Coração (HCor), que passa a integrar a equipe da rede municipal. Com a chegada do novo profissional, o município passa a contar com três cardiologistas, reforçando a estrutura de atendimento. O novo médico atenderá quinzenalmente, mediante encaminhamento e agendamento prévio nas unidades de saúde.

Na área da neurologia, os atendimentos foram ampliados com a chegada do médico Márcio Bruno Pina, neurologista, neurocirurgião e neuropediatra. Os atendimentos começaram na quarta-feira, 16 de julho, e agora ocorrem todas as quartas-feiras, com capacidade para 30 pacientes por dia. Com isso, o número de atendimentos mensais salta de 80 para 120.

O novo especialista atende casos neurológicos em geral, realiza avaliações neurocirúrgicas e também acompanha pacientes na área de neuropediatria, a partir dos 10 anos de idade.

“A ampliação dos atendimentos especializados representa um avanço importante para o município. Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso a profissionais qualificados, com mais agilidade no diagnóstico e tratamento, promovendo mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde Graziela Cristiane de Lima.

Mais investimentos

Com mais de 80% dos exames já realizados, Santo Antônio de Posse avança no objetivo de eliminar a fila de espera por procedimentos de média e alta complexidade. Desde maio, foram concluídos 970 dos 1.176 exames previstos, dentro do pacote de ações financiado com o investimento de R$ 260 mil exclusivo para essa finalidade.

Entre os procedimentos realizados estão doppler arterial e venoso, ecocardiograma, ultrassonografia ginecológica, além de testes ergométricos, tomografias (com e sem contraste), ressonâncias magnéticas (com, sem contraste e com sedação), exames de holter, angiotomografias, eletroneuromiografias e colonoscopias.

O trabalho segue em andamento com a meta de zerar a demanda reprimida acumulada desde 2023, garantindo mais agilidade nos diagnósticos e ampliando o acesso da população aos cuidados especializados.