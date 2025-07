Santo Antônio de Posse define semifinalistas do 21º Campeonato Municipal de Futebol Amador

Quartas de final eletrizantes movimentaram o Ginásio Municipal e deixaram torcedores na expectativa pela grande final

O tradicional Campeonato Municipal de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse chegou à fase decisiva. Os jogos das quartas de final, realizados no último fim de semana (dias 12 e 13 de julho), no Ginásio Municipal José Ferreira Neto, foram marcados por grandes confrontos, gols e muita emoção na arquibancada. As partidas definiram os quatro semifinalistas que continuam na disputa pelo título de 2025.

Resultados das Quartas de Final:

Sábado – 12/07

Paulista 3 x 0 União Possense Futebol Clube

A equipe do Paulista mostrou entrosamento e eficiência no ataque, garantindo vaga na semifinal com uma vitória sólida por 3 a 0 sobre o União Possense.

Real Aliança 0 x 3 Rincão

Com excelente atuação coletiva, o Rincão superou o Real Aliança com três gols bem distribuídos e garantiu sua passagem com autoridade.

Domingo – 13/07

100 Limites 1 x 4 Figueirense

O Figueirense brilhou em campo e aplicou uma goleada convincente, despachando o 100 Limites com quatro gols e grande atuação ofensiva.

Atlético Possense 1 x 2 Alagoas

Em um dos jogos mais equilibrados das quartas, o Alagoas venceu o Atlético Possense por 2 a 1, carimbando sua vaga na semifinal com garra e determinação.

Semifinais definidas:

Os confrontos da próxima fase acontecem no sábado, 19 de julho, e prometem agitar o ginásio e os torcedores:

13h30 – Paulista x Figueirense

15h15 – Rincão x Alagoas

Quatro equipes com campanhas sólidas, ataques eficientes e torcidas apaixonadas buscam a classificação para a grande final do campeonato. A expectativa é de jogos disputadíssimos e arquibancadas lotadas.

O 21º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse segue sendo um símbolo da valorização do esporte de base e do talento local. As semifinais prometem momentos de pura emoção e devem definir os dois grandes finalistas que disputarão o troféu mais cobiçado do futebol possense.