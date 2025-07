Santo Antônio de Posse lança projeto “Semear é Cuidar” voltado à saúde da mulher rural

Programa oferece exames gratuitos como mamografia, ultrassonografia e biópsia, com estrutura completa e foco na prevenção ao câncer de mama

Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, foi lançado oficialmente em Santo Antônio de Posse o programa “Semear é Cuidar”, uma iniciativa voltada à saúde da mulher rural, com foco na prevenção e detecção precoce do câncer de mama. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito Preto, vereadores, além de representantes da FAESP, Sindicato Rural, Sebrae, Senar e outras autoridades parceiras do projeto.

Idealizado a partir das experiências e vivências das Semeadoras do Agro, o programa surgiu ao identificar a grande dificuldade que muitas mulheres do campo enfrentam para acessar o sistema de saúde. Em muitos casos, elas sequer deixam suas propriedades, o que as impede de realizar exames preventivos básicos.

Lançado originalmente em 2023, o “Semear é Cuidar” já atendeu mais de 6 mil mulheres em todo o estado. Agora, chega a Santo Antônio de Posse com uma proposta estruturada: realizar mamografias, exames complementares, ultrassonografias e, se necessário, até biópsias — tudo pela rede particular de saúde e custeado integralmente pelo Sindicato Rural. O Senar é responsável por toda a estrutura de transporte, acompanhamento e atendimento humanizado.

Durante a cerimônia, foi ressaltado que o programa é desenhado a muitas mãos, fruto da colaboração entre entidades do agro e da saúde, e que a Prefeitura de Santo Antônio de Posse entra na parceria com o compromisso de garantir atendimento imediato às pacientes que apresentarem alterações nos exames. Já o Sebrae contribui com suporte emocional às mulheres diagnosticadas.

Em seu discurso, o prefeito Ricardo Cortez destacou a importância do projeto para o município:

“Vida não tem preço. Agradeço o fôlego que esse projeto vai dar à nossa cidade. O mais bonito é que ele vai atrás da saúde das mulheres, e não o contrário, como geralmente acontece.”

A manhã de lançamento foi marcada por falas emocionadas, depoimentos sobre a realidade das mulheres do campo e o compromisso de todos os envolvidos em fazer da saúde uma prioridade que chegue onde muitas vezes o sistema tradicional não alcança.