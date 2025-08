Santo Antônio de Posse será representada no Conexidades 2025 com participação do prefeito Cortez

Prefeito integra painel sobre consórcios públicos e destaca avanços regionais à frente do Cismetro

Na próxima terça-feira, 5 de agosto, o prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, participará da 8ª edição do Conexidades, considerado o maior evento de integração entre o poder público e a iniciativa privada no Brasil. O encontro será realizado em Holambra (SP) e reunirá autoridades, gestores, consórcios e entidades de diversas regiões do país.

Cortez será um dos participantes do painel “Consórcios Públicos: dividindo responsabilidades”, que acontece às 15h30, e abordará os desafios e avanços da gestão compartilhada entre municípios. Ele representará o Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), do qual é presidente.

“É uma grande satisfação compor a mesa com autoridades que são referência nacional no tema. A troca de experiências fortalece nossa atuação regional e contribui diretamente para a melhoria dos serviços públicos que entregamos à população”, destacou o prefeito.

O Conexidades é um espaço de diálogo entre o setor público e privado, com foco na inovação, cooperação regional e boas práticas de gestão. A programação conta com painéis temáticos, oficinas técnicas e a participação de lideranças de todo o país.

A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo site: www.conexidades.com.br.