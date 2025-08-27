Saúde de Campinas registra mais três mortes por gripe Credito foto Carlos Bassan/PMC

vacina continua disponível em CSsPacientes eram idosos, tinham comorbidades e não estavam vacinados contra a doença. Imunizante é recomendado para todas as pessoas a partir de 6 meses; veja orientações

A Secretaria de Saúde de Campinas registrou mais três óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus influenza, causador da gripe. Todos tinham histórico de doenças preexistentes (comorbidades) e não estavam vacinados contra a doença.

Desde janeiro a cidade contabiliza 356 casos e 49 mortes de SRAG por influenza. Durante todo 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 óbitos pela enfermidade.

• Sexo feminino, 79 anos, com comorbidade. Data do óbito: 26/06

• Sexo feminino, 85 anos, com comorbidade. Data do óbito: 06/08

• Sexo feminino, 86 anos, com comorbidade. Data do óbito: 10/08

Do total de mortes por gripe, 41 foram de pessoas que não receberam a vacina.

Já entre os oito residentes que receberam o imunizante, seis estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina leva 15 dias para garantir a proteção ideal e duas pessoas apresentaram os sintomas da doença antes deste período.

Além disso, 48 pessoas tinham doenças preexistentes e, portanto, eram do grupo de risco.

Importância da vacina

A Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como medida de prevenção e, sobretudo, para reduzir o risco de evolução para formas grave e óbito pela doença. Os imunizantes estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade.

Para receber a dose basta levar documento com foto e a caderneta de vacinação, se tiver. Não é necessário agendamento. Informações e horários das salas de vacina nas unidades básicas estão disponíveis no site: https://vacina.campinas.sp.gov.br.

Neste ano, a dose protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. O imunizante pode ser administrado junto com outras vacinas do Calendário de Vacinação. No caso de crianças vacinadas pela primeira vez, é preciso tomar duas doses com intervalo de 30 dias.

Resultados e meta

Em 20 semanas de estratégia de imunização, a secretaria aplicou 346.216 doses da vacina. Idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, que são público-alvo, receberam 158.576 doses, enquanto 187.640 foram direcionadas para demais grupos prioritários e a população em geral.

Desde o início da mobilização, em 7 de abril, a Saúde realizou uma série de ações para facilitar o acesso ao imunizante fora das unidades básicas, incluindo shoppings, terminais de ônibus, supermercados, o Aeroporto de Viracopos e o 17º Fórum de Profissões de Campinas. Foi realizado ainda um “Dia D” para incentivar a vacinação dos públicos prioritários na primeira quinzena de abril.

• Idosos: 121.609 doses (55,98% da população de 217.232)

• Crianças: 33.036 doses (46,11% da população de 71.633)

• Gestantes: 3.931 doses (42,75% da população de 9.194)

A meta da Saúde é imunizar 90% de cada um dos três grupos que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação.

Públicos prioritários

• Idosos (60 anos ou mais), crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Estes grupos incluem 494,3 mil pessoas, segundo estimativa atualizada pelo Ministério da Saúde em maio deste ano. Este indicador pode ser atualizado ao longo do ano.

Cuidados

Além da vacinação, há outros cuidados que devem ser tomados pela população para evitar a transmissão de doenças respiratórias, como lavar as mãos frequentemente, manter os ambientes arejados, evitar aglomerações e, em caso de sintomas respiratórios, utilizar máscaras e evitar o contato com outras pessoas. Saiba mais em: https://www.campinas.sp.gov.br/noticias/122803/voce-sabia-cuidados-simples-na-rotina-sao-fundamentais-para-evitar-infeccoes-respiratorias.