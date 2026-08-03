Saúde de Mogi Mirim incorpora veículo de sete lugares à frota municipal

Chevrolet Spin será utilizada em visitas domiciliares realizadas pelas equipes da Atenção Básica e do Programa Melhor em Casa

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Mirim incorporou à frota, na sexta-feira, 31 de julho, uma Chevrolet Spin LTZ 1.8 automática, com capacidade para sete passageiros.

O veículo foi adquirido por aproximadamente R$ 150 mil, por meio de emendas parlamentares elaboradas no último trimestre de 2025.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Mauro Nunes Júnior, a nova aquisição será destinada ao atendimento das equipes de Atenção Básica e do Programa Melhor em Casa.

“Este veículo será utilizado para visitas domiciliares realizadas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, que exigem mobilidade contínua e segura, especialmente em áreas mais distantes, na zona rural e em bairros mais afastados”, explicou.

De acordo com o secretário, a frota atualmente disponível não é suficiente para atender toda a demanda gerada pelas equipes municipais. A chegada de um automóvel com sete lugares deverá facilitar o transporte dos profissionais e dos equipamentos necessários durante os atendimentos.

A administração municipal informou que o investimento busca ampliar e qualificar a assistência em saúde, atendendo às necessidades territoriais e melhorando o acesso da população aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Siga o canal de notícias do O Regional no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va9eD9r0R6JYQpCjNq2O