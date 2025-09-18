Saúde Mental no Trabalho: O Impacto da NR-1 nas Empresas

Nesta semana, tive a oportunidade de participar de uma palestra enriquecedora sobre saúde mental no ambiente de trabalho, conduzida pelo advogado e especialista Eduardo Pastore. O tema abordado, “NR-1 – Saúde Mental no Trabalho: O que muda para sua empresa?”, é mais relevante do que nunca, especialmente, diante dos dados alarmantes que refletem a realidade atual do mercado de trabalho.

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, no ano de 2024, o número de afastamentos por questões de saúde mental atingiu um pico em comparação com os últimos dez anos. Foram quase meio milhão de casos, um número que não para de crescer e que certamente nos faz refletir sobre os desafios enfrentados pelas empresas e seus colaboradores. Esses afastamentos têm sido impulsionados, em grande parte, pelos efeitos duradouros da pandemia, que trouxe à tona questões de sobrecarga, isolamento social e um aumento geral no estresse e na ansiedade.

Para enfrentar esse cenário, a NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1), que entra em vigor em maio de 2026, surge como uma resposta. A partir dessa data, as empresas terão a obrigação de identificar e gerenciar os riscos psicossociais, como assédio moral, sobrecarga de trabalho e condições organizacionais prejudiciais. Além disso, será necessária a capacitação de trabalhadores e gestores em saúde mental, além da integração dessas medidas preventivas a outras normas regulamentadoras.

Essas mudanças são mais do que necessárias. Em um contexto em que a saúde mental de todos foi significativamente afetada, é fundamental que os empresários entendam a urgência de lidar com esses problemas com seriedade. Durante a palestra, Eduardo Pastore discutiu as principais alterações da NR-1 e apresentou soluções práticas para que as empresas estejam preparadas para as mudanças iminentes. A conscientização e a adaptação serão as chaves para criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

É claro que a implementação dessas medidas exige um esforço conjunto, mas a boa notícia é que, ao investir na saúde mental de seus colaboradores, as empresas não apenas atendem às novas exigências legais, mas também contribuem para a melhoria do bem-estar geral, o que impacta positivamente na produtividade e no clima organizacional.

Em tempos em que as questões de saúde mental estão cada vez mais presentes nas discussões sobre o mundo do trabalho, é imperativo que todos, sejam empregadores, gestores e colaboradores, se empenhem para criar ambientes mais saudáveis e humanos. A NR-1, embora tenha seus desafios, pode ser uma oportunidade para transformar a realidade do trabalho no nosso país, e nós empreendedores devemos nos ajustar a esse novo cenário.

Boa semana, fique com Deus!