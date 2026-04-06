Saúde promove palestra do Abril Laranja sobre prevenção aos maus-tratos animais

A Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Posse, com apoio do Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Segurança Pública, do Conselho dos Animais e do Centro de Castração, realiza no dia 9 de abril uma palestra em alusão ao Abril Laranja, campanha voltada à prevenção e conscientização contra a crueldade e os maus-tratos aos animais.

A atividade acontece das 8h às 14h, na Câmara Municipal, e reunirá especialistas para abordar aspectos legais, técnicos e a importância da denúncia no combate a esse tipo de crime.

Entre os palestrantes está a Dra. Esther Espejo, especialista em Medicina Veterinária Legal, presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal (gestão 2025-2027) e membro da Comissão de Medicina Veterinária Legal do CRMV-SP. A profissional é doutoranda pela USP, possui pós-graduação na área pelo Instituto Qualittas, é graduada em Medicina Veterinária e Relações Internacionais pela FMU, além de atuar como perita judicial nos Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro e assistente técnica em todo o Brasil. Também é coordenadora da pós-graduação em Medicina Veterinária Legal da Faculdade Anclivepa e integrante de entidades nacionais e internacionais voltadas à área forense animal. A palestra também contará com a participação do Dr. Eduardo Chaib.

De acordo com a secretária de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, a ação é fundamental para ampliar o conhecimento da população e fortalecer o combate aos maus-tratos. “É um momento importante de orientação e conscientização, para que as pessoas saibam como agir e denunciar. Maus-tratos são crime e precisam ser combatidos com informação e responsabilidade”, destacou.

A iniciativa destaca a importância da conscientização da população sobre a denúncia de casos de maus-tratos, que são considerados crime.