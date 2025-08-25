Sebrae-SP e Sicoob Credinter lançam programa para empreendedores da região de Campinas

Capacitação prevê aumento de faturamento, mais conexões entre participantes e instituições e fortalecimento do desenvolvimento regional

Por Redação

Empreendedores de Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Hortolândia, Jaguariúna e Serra Negra, municípios da área de cobertura do Escritório Regional de Campinas do Sebrae-SP, podem participar do programa realizado em parceria com o Sicoob Credinter.

“A proposta do Sebrae-SP é oferecer capacitações personalizadas, com foco no aprimoramento da gestão financeira e no planejamento de vendas, utilizando novas tecnologias e estratégias de mercado. O objetivo é promover aumento de até 15% no faturamento das empresas participantes, fortalecer conexões entre os participantes e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das cidades envolvidas e da região”, explica Aline Casalecchi, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Segundo ela, as soluções coletivas propostas nessa parceria são dinâmicas e estratégicas, enquanto as individuais são customizadas com base em estudos do segmento de cada empresa. “O Sebrae-SP tem como propósito transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável, fomentar o crescimento econômico e social, fortalecer as cadeias de valor da economia e apoiar a gestão das micro e pequenas empresas”, complementa Aline.

O programa será composto por três encontros coletivos e duas consultorias individuais, totalizando nove horas de atividades:

-Palestra: Planejamento de Vendas com IA

-Consultoria Individual: Marketing voltado para resultados

-Palestra: Organize suas finanças para ter mais resultados

-Consultoria Individual: Gestão Financeira

Para encerrar, haverá um Encontro de Negócios, com foco em networking, troca de experiências, contatos e geração de possíveis parcerias. Além disso, será aplicado o Diagnóstico de Crescimento Empresarial a todos os participantes dos eventos coletivos, com o objetivo de identificar fatores que impulsionam o faturamento das empresas. O diagnóstico avalia cinco dimensões: finanças, marketing e vendas, planejamento, pessoas e operações.

“A parceria entre Sebrae-SP e Sicoob Credinter é muito oportuna, pois tem o objetivo de melhorar o crescimento dos negócios, por meio do conhecimento e do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). Estamos realizando reuniões com a participação das equipes técnicas de cada instituição, orientando os empreendedores a utilizar esse recurso de forma estratégica, incentivando o desenvolvimento sustentável dos negócios e a disseminação do cooperativismo. Estamos felizes com essa parceria e ansiosos para ver de perto o aumento e melhora dos negócios nessas regiões paulistas”, afirma o presidente do Sicoob Credinter, João Guilherme Dias Pereira.

Além dos municípios da região de Campinas, quatro cidades da região de Piracicaba (Americana, Limeira, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste) e três de São João da Boa Vista (Itapira, Mococa e Mogi Guaçu) serão contempladas. Para inscrições, dúvidas e mais informações, o contato é pelo telefone: (19) 3284-2251.

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. Saiba mais em www.sebraesp.com.br

Sobre o Sicoob Credinter

Com 33 anos de história, o Sicoob Credinter é uma cooperativa de crédito que atua em 18 cidades de Minas Gerais e São Paulo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está presente. Integrante do Sistema Sicoob, a cooperativa oferece um portfólio completo de soluções financeiras, incluindo crédito, investimentos, cartões, seguros, consórcios, entre outros, com condições mais justas, atendimento humanizado e participação ativa dos cooperados nas decisões. Com agências modernas e atendimento personalizado, o Sicoob Credinter se baseia nos princípios do cooperativismo e reafirma seu compromisso com a geração de valor sustentável, tanto para seus associados quanto para a sociedade como um todo.