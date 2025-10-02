Sede da OAB de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse ganha núcleo da Escola Superior de Advocacia

A advocacia de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse inicia um novo ciclo com a criação do Núcleo da Escola Superior de Advocacia (ESA) na 232ª Subseção da OAB. A medida foi oficializada pela Portaria nº 1.562, publicada em 24 de setembro, e promete fortalecer a capacitação, a atualização e a valorização dos profissionais da região, trazendo cursos, palestras e atividades de formação continuada diretamente para o município.

A Escola Superior de Advocacia é o braço educacional do Conselho Federal da OAB, responsável por fomentar a educação dos advogados em todo o país. A instituição oferece cursos de extensão e pós-graduação reconhecidos pelo MEC e atua no desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras para a advocacia.

“Um novo patamar”

Para o presidente da 232ª Subseção, Caio Vicenzotti, a criação do núcleo é um marco histórico: “Não foi fácil conseguir transformar nossa subseção em Núcleo da ESA, e essa conquista reflete o quanto evoluímos. Arrisco dizer que Jaguariúna e Santo Antônio de Posse entram em outro patamar com essa abertura”, destacou.

Entre as vantagens, Vicenzotti ressalta o selo de qualidade da ESA nos cursos e o programa de “cash back”, que permite aos advogados utilizarem o valor da anuidade da OAB/SP para custear atividades educacionais. “É uma oportunidade única de acesso a cursos de qualidade, inclusive de pós-graduação, com custos menores que os praticados no mercado”, afirmou.

O cronograma de cursos será definido a partir de pesquisas junto aos profissionais da região. “Nossa profissão exige estudo constante, porque as leis e jurisprudências mudam bastante. O objetivo é entregar serviços de mais qualidade e, ao mesmo tempo, tornar a atualização mais acessível”, acrescentou o presidente.

Continuidade de um projeto

A chegada da ESA também concretiza uma proposta antiga da diretoria passada. “A Dra. Maria do Carmo já demonstrava esse sonho, mas na época não tínhamos estrutura adequada. Hoje, com a nova sede, conseguimos avançar”, disse Vicenzotti, lembrando que a ideia foi amadurecida em gestões anteriores.

Inaugurada em setembro de 2024, a sede da subseção conta com sala de coworking, sala de atendimento individual para triagem, auditório e espaço para eventos — uma estrutura pensada para dar mais conforto e eficiência ao exercício da advocacia.

Reforço institucional

Os cursos oferecidos no núcleo também terão impacto financeiro positivo, já que a arrecadação será revertida em melhorias para a própria subseção. “Isso fortalece a entidade e aumenta o engajamento dos advogados, que não precisarão mais se deslocar para outras cidades em busca de formação”, explicou Vicenzotti.

Nos próximos passos, a subseção prevê a nomeação de um coordenador da ESA, que irá trabalhar em conjunto com a diretoria na definição de temas de interesse e na organização dos cursos. “As inscrições serão simples: haverá um link direcionando ao portal da ESA, e com um login o advogado poderá se inscrever em poucos passos”, detalhou o presidente.

Para Vicenzotti, o momento é de consolidação: “A nova sede e a chegada da ESA mostram que nossa subseção está preparada para oferecer mais estrutura, oportunidades e qualidade à advocacia local”.