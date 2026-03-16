SEGURO DE VIDA

O seguro de vida tem um papel estratégico no meio rural, onde a atividade produtiva está diretamente ligada ao trabalho do produtor e de sua família. O Centro de Agricultura do Estado de São Paulo (Caesp), órgão da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), e a HS Assessoria estão levando aos sindicatos rurais mais esse serviço, essencial ao produtor e às famílias do campo. Mais de 55 sindicatos já aderiram, com 31 mil vidas protegidas, oferecendo cobertura por morte, invalidez e até intoxicação por questões envolvendo defensivos agrícolas.

CRÉDITO RURAL

O crédito rural empresarial registrou desempenho positivo nos primeiros oito meses do Plano Safra 2025/2026. Os recursos totais contratados entre julho de 2025 e fevereiro de 2026 somaram R$ 354,4 bilhões, um crescimento de 7% em relação aos R$ 330,8 bilhões do mesmo período da safra 2024/2025. Os recursos efetivamente concedidos, totalizaram R$ 342,9 bilhões, com crescimento de 4%.

CONGRESSO NACIONAL

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, destacou, durante lançamento da Agenda Legislativa do Agro 2026, em sessão solene na Câmara dos Deputados, a necessidade de se ter um Congresso Nacional “comprometido com o agro” para continuar defendendo os interesses do setor. A “Agenda Legislativa do Agro – CNA 2026” traz a análise de 100 propostas que tramitam no Congresso Nacional e que podem auxiliar na atuação legislativa em defesa dos produtores rurais.

PREÇOS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos divulgaram a Análise Mensal da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos referente a fevereiro de 2026, que traz as variações de preços dos itens que compõem a cesta básica de produtos alimentícios em todas as 27 capitais das Unidades Federativas do país. O novo estudo indica que em 14 cidades o custo da cesta ficou maior no mês passado em relação a janeiro deste ano.

15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO

O 15º Congresso Brasileiro de Algodão (CBA) abre oficialmente suas inscrições no dia 1º de abril, marcando o início da contagem regressiva para o principal encontro técnico- científico e institucional da cadeia algodoeira no Brasil. O evento será realizado de 22 a 24 de setembro de 2026, no ExpoMinas, em Belo Horizonte (MG), e terá como tema central “Algodão brasileiro, fibra natural: uma jornada com propósito, qualidade e transparência”.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo confirmam o avanço da participação feminina nas políticas públicas de crédito rural. Entre 2023 e 2025, as mulheres representaram 43,2% das pessoas físicas que acessaram financiamento por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista.

TRIGO/CEPEA

Segundo dados do Cepea, as importações brasileiras de trigo vêm diminuindo nos últimos meses. Em fevereiro, as compras externas foram as menores em 18 anos para um único mês. No acumulado de 12 meses, o volume adquirido é o mais baixo desde o período encerrado em setembro de 2024. De acordo com pesquisadores do Cepea, agentes do mercado de trigo estiveram atentos aos conflitos no Oriente Médio, que repercutiram no mercado internacional e elevaram as cotações futuras. A valorização do dólar frente ao Real na última semana também favoreceu pedidos de preços mais altos por parte de vendedores domésticos.

CONSEA 2026

O presidente da CEAGESP, José Lourenço Pechtoll, também 1º Vice-presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen), participou, em Brasília (DF), da Primeira Reunião Plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) neste ano. O tema central da plenária foi em torno da Transição Justa dos Sistemas Alimentares. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista