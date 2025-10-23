Senac Campinas realiza 2ª Jornada de Alimentação, Hospitalidade e Turismo com destaque para conexões entre cultura, acolhimento e experiências sensoriais

Evento gratuito destaca o papel da gastronomia e do turismo na promoção do bem-estar, da diversidade e da sustentabilidade

O Senac Campinas promove, entre os dias 20/10 e 4/11, a 2ª Jornada de Alimentação, Hospitalidade e Turismo, evento gratuito que reúne especialistas e profissionais dos setores para discutir temas atuais, compartilhar experiências e promover conexões entre estudantes, empreendedores e o público interessado nessas áreas. A iniciativa faz parte da programação estadual do Senac São Paulo e propõe uma imersão nas práticas, tendências e desafios que envolvem o turismo, a gastronomia e a hospitalidade.

A abertura acontece no dia 20/10, às 19h, com a palestra Hospitalidade, Cultura e o Ecossistema Cervejeiro de Campinas, conduzida pelo sommelier de cervejas, Marcos Roberto dos Santos. A atividade propõe uma imersão no universo da hospitalidade dentro do cenário da cerveja artesanal, destacando o potencial desse segmento como expressão de acolhimento, identidade e cultura.

No dia 21/10, o workshop O Mundo não Óbvio das Harmonizações com Vinhos: das combinações aos paladares, convida o público a explorar combinações criativas entre vinhos e alimentos, sob a condução do sommelier Gustavo Daniel Stadnik, colunista da CBN Campinas e docente do Senac na área de bebidas.

A roda de conversa De Alunos(as) a Profissionais de Turismo: histórias que inspiram no mercado como guias de turismo, no dia 23/10, reunirá ex-alunos do curso Técnico em Guia de Turismo do Senac Campinas, que compartilharão suas trajetórias de sucesso no setor. A mediação será de Nathalie Bergamo, guia de turismo regional, nacional e América do Sul.

No dia 28/10, o tema da diversidade ganha destaque com a atividade Diversidade que Acolhe: boas práticas no atendimento aos turistas LGBTQIAPN+, também mediada por Nathalie Bergamo. A proposta é promover reflexões sobre o acolhimento e a empatia no atendimento turístico, fortalecendo práticas inclusivas e respeitosas.

Encerrando o mês de outubro, no dia 31, o workshop Entre Sabores e Afetos: a nutrição como ferramenta de hospitalidade será conduzido por Claudio Tiberio Gil e Arthur Alves Negrão da Silva, ambos docentes da unidade. A atividade abordará a alimentação como ato de cuidado e acolhimento, destacando o papel social, cultural e afetivo da comida.

Já no dia 4/11, o evento encerra a programação com o painel Turismo, Hospitalidade e Interculturalidade: diálogos para o desenvolvimento local, mediado por Douglas Manoel Pereira, especialista em Docência para o Ensino Superior e guia de turismo regional, nacional e América do Sul. A conversa discutirá como a hospitalidade pode fortalecer o turismo sustentável e a identidade cultural de Campinas.

“A Jornada de Alimentação, Hospitalidade e Turismo foi pensada para conectar estudantes, egressos e profissionais do setor em um ambiente de troca e inspiração. O evento reflete o compromisso do Senac em promover o desenvolvimento das áreas que impulsionam o turismo e a hospitalidade, pilares importantes da economia e da cultura da nossa região”, ressalta Heloísa Vendramini, Gerente do Senac Campinas.

A programação completa, bem como as inscrições estão disponibilizadas no site: https://eventos.sp.senac.br/evento/2o-jornada-de-alimentacao-hospitalidade-e-turismo/.

Serviço:

2ª Jornada de Alimentação, Hospitalidade e Turismo

Senac Campinas

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Mais informações: https://eventos.sp.senac.br/evento/2o-jornada-de-alimentacao-hospitalidade-e-turismo/