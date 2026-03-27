SEPI forma 90 crianças e adolescentes nos projetos Bombeiro Mirim, Policial Mirim e Recruta Mirim em Amparo

Cerimônia marca a conclusão de mais um ciclo de formação cidadã e reforça impacto histórico dos projetos, que já atenderam centenas de famílias ao longo dos anos

O Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI) realiza nesta sexta-feira (27), às 19h, a formatura de 90 crianças e adolescentes das turmas de Bombeiro Mirim, Policial Mirim e Recruta Mirim. A solenidade acontece no Centro Esportivo do SEPI, no bairro Jardim Santana, e reunirá formandos, familiares, educadores, parceiros institucionais e autoridades.

Mais do que a conclusão de um curso, a cerimônia simboliza o encerramento de um ciclo de aprendizado pautado por disciplina, responsabilidade, respeito ao próximo e formação de valores humanos, princípios que norteiam a atuação do SEPI há cinco décadas.

Os projetos integram o eixo Cidadania da instituição e são desenvolvidos em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Exército Brasileiro, estimulando o aprendizado, a convivência e aproximando as crianças e adolescentes do cotidiano das forças de proteção e segurança pública.

Ao longo de sua trajetória, os projetos mirins deixaram uma marca significativa na história do SEPI. Até hoje, a instituição já formou aproximadamente 480 Bombeiros Mirins, 270 Policiais Mirins e 240 Recrutas Mirins. “Cada número representa uma família, uma história, uma vida cuidada e acompanhada com amor e responsabilidade”, ressalta Ana Maria Veroneze Beira, presidente do SEPI.

Fundado em 1975, o SEPI atua na promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que desenvolve apoio escolar, cultura, esporte e formação cidadã. Atualmente, a instituição atende centenas de crianças e adolescentes e famílias no município de Amparo, mantendo o compromisso de formar seres humanos conscientes, solidários e preparados para a vida em sociedade.

A cerimônia de formatura também é marcada pelo reconhecimento às famílias, educadores, colaboradores e parceiros que tornam os projetos possíveis. “Nada disso seria possível sem a confiança das famílias e sem o compromisso diário dos nossos educadores e parceiros”, reforça Ana Beira.

Ao final da solenidade, os formandos recebem seus certificados e são convidados a levar consigo não apenas o aprendizado técnico, mas valores essenciais para a vida.

Serviço

Formatura dos Projetos Bombeiro Mirim, Policial Mirim e Recruta Mirim – SEPI

Data: 27 de março de 2026

Horário: 19h

Local: SEPI – Rua Deputado Narciso Pieroni, 565 – Jardim Santana – Amparo (SP)