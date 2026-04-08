Serviços públicos em Holambra têm funcionamento alterado em função do feriado do Dia de Tiradentes
Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 20 e 21 de abril, em função de ponto facultativo na segunda-feira e do feriado nacional de Dia de Tirantes na terça.
As Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), a Vigilância Ambiental, o Núcleo de atenção à criança e adolescente com transtorno do espectro autista (NACATEA) e o consultório veterinário do Programa Meu Pet ficarão fechados nestes dias. A Farmácia Municipal abrirá na 2ª feira, dia 20, entre 8h e 16h. O atendimento será suspenso no dia 21. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.
O Paço Municipal, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal ficarão fechados nos dias 20 e 21, retomando as atividades no dia 22, quarta-feira. O mesmo ocorre no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e nas creches e escolas municipais.
O Conselho Tutelar atuará normalmente no dia 20 e em sistema de plantão na terça-feira, dia 21, por meio do telefone (19) 99747-2269.
Os ônibus do transporte público municipal funcionarão, como de costume, na segunda-feira e em horário de domingo na terça.
A coleta de lixo doméstico será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa apenas no dia 21. Moradores dos bairros Jardim Holanda, Morada das Flores, Flamboyant e Parque dos Ipês devem guardar os itens para descarte em 28 de abril. O Ecoponto funcionará como de costume, entre 7h40 e 16h, na segunda-feira e ficará fechado na terça.
O Complexo Aquático Municipal abrirá nos dias 18, 19 e 21. Às atividades serão interrompidas apenas no dia 20, segunda-feira. O Ginásio Municipal fechará as portas entre 18 e 21 de abril. Já Estádio Municipal Zeno Capato abre no dia 19 e não funciona nos dias 20 e 21.
Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos durante o ponto facultativo e o feriado do Dia de Tiradentes:
-Unidades Básicas de Saúde, Academia da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), Vigilância Ambiental, Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NACATEA) e consultório veterinário do Programa Meu Pet: fechados nos dias 20 e 21 de abril
-Farmácia Municipal: aberta na na 2ª feira, dia 20, entre 8h e 16h. Fechada no dia 21.
-Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.
-Creches e escolas municipais: atividades suspensas nos dias 20 e 21 de abril.
-Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Departamento de Promoção Social – fechados em 20 e 21 de abril.
-Conselho Tutelar: atividades normais na segunda-feira. Sistema de plantão na terça-feira, dia 21, por meio do telefone (19) 99747-2269.
-Paço Municipal: atividades suspensas nos dias 20 e 21.
-Transporte público: veículos funcionarão, como de costume na segunda-feira e em horário de domingo na terça.
-Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.
-Coleta de lixo reciclável: suspensão em 21 de abril.
-Ecoponto: funcionamento normal, entre 7h40 e 16h, na segunda-feira. Fechado na terça -feira.
-Complexo Aquático Municipal – aberto nos dias 18, 19 e 21. Fechado no dia 20.
-Ginásio Municipal – fechado entre os dias 18 e 21 de abril
-Estádio Municipal Zeno Capato: fechado nos dias 20 e 21. Aberto em 19 de abril