Sesi Campinas apresenta a exposição fotográfica Cartunistas a partir desta sexta-feira

Com visitação gratuita, a temporada acontece de 5 de setembro a 30 de novembro, com 122 desenhistas retratados por Paulo Vitale, entre eles Dalcio Machado, Mauricio de Sousa, Ziraldo, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli e Laerte

Retratos de 122 grandes nomes do cartum brasileiro, registrados pelas lentes do renomado fotógrafo Paulo Vitale, estarão numa temporada especial no Centro Cultural Sesi Campinas, na exposição ‘Cartunistas’. A abertura está marcada para esta sexta-feira, dia 5 de setembro, às 20h.

A visitação é gratuita e acontece de 6 de setembro a 30 de novembro, de quarta a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h. A exposição já passou pelas cidades de Sorocaba, Rio Claro, São José do Rio Preto e Itapetininga, onde alcançou sucesso de público.

A iniciativa é inédita, e cada foto pode ser considerada um cartum que reflete as características e o estilo dos artistas. Quem visitar a exposição também poderá assistir a diversos vídeos, tanto de novos quanto de antigos cartunistas, com depoimentos e making of dos ensaios. A mostra traduz em retratos o humor que esses desenhistas provocam nas pessoas com temas políticos, sociais e sobre a própria existência humana. Dentre os retratados, estão Dalcio Machado (morador da região), Mauricio de Sousa, Ziraldo, Paulo Caruso, Jaguar, Angeli, Laerte, entre outros.

Ao olhar o ensaio como um todo, a curadoria de Eder Chiodetto adotou o caminho de equacionar o espaço expositivo para que ele recebesse a totalidade dos retratos realizados pelo fotógrafo. Como a maioria dos (as) cartunistas olhava diretamente para a lente do fotógrafo, agora o fotógrafo desaparece na exposição, e cada retratado olha nos olhos do espectador, criando uma conexão mais íntima e direta entre público e cartunistas.

A gerente de Cultura do SESI-SP, Debora Viana, reforça a importância da exposição integrar o circuito das mostras itinerantes nos Espaços Galerias. “Com a iniciativa, reforçamos o compromisso que a instituição possui de fomentar o cenário cultural e artístico por meio do acesso do público a obras, ao processo criativo de artistas nacionais e internacionais, à reflexão e à experimentação. Para o SESI-SP, é de extrema importância a formação de novos públicos em artes, a difusão e o acesso à cultura de forma gratuita. É por isso que desenvolvemos e realizamos projetos das mais diversas áreas, e convidamos o público a entrar de cabeça no universo do conhecimento e da arte”, afirma.

A exposição ‘Cartunistas’ faz parte do projeto Espaço Galeria SESI-SP. Nesse projeto, o foyer do teatro se transforma em plataforma expositiva, recebendo exposições de diferentes técnicas e formatos. Criada em 2013, a iniciativa oferece exposições de artes visuais especialmente desenvolvidas para os centros de atividades do SESI-SP, propiciando a circulação de obras originais com embasamento curatorial e expografias específicas.

Paulo Vitale é fotógrafo, diretor de cena e autor. Cursou História na Universidade de São Paulo (USP), e Fotografia no International Center Of Photography, de Nova York. Percorreu mais de 50 países fazendo trabalhos editoriais, publicitários e autorais. Tem mais de 100 capas publicadas nas principais revistas brasileiras. Foi fotógrafo e editor de fotografia do Jornal O Estado de São Paulo (Estadão); editor de fotografia das revistas Veja e Época; e correspondente da Agência Estado, em Nova York. Paulo já retratou grandes personalidades, como Nelson Mandela, Oscar Niemeyer, Caetano Veloso, Mark Zuckerberg e Pelé.

Eder Chiodetto é curador de fotografia independente, autor, Publisher da editora de fotolivros Fotô Editorial e diretor do Centro de Estudos Ateliê Fotô. Foi curador de fotografia do MAM-SP entre 2005 e 2021, e mentor do programa Arte na Fotografia, no canal Arte1. Como curador, já realizou mais de 120 exposições no Brasil, Europa, EUA e Japão.

SERVIÇO

Exposição ‘Cartunistas’

Abertura: 5 de setembro de 2025, às 20h

Temporada: 6 de setembro de 2025 até 30 de novembro de 2025

Horários: quarta a sábado, 10h às 20h; domingo e feriado, 10h às 19h

Local: Centro Cultural Sesi Campinas

Endereço: Av. das Amoreiras, 450 – Pq. Itália – CEP:13036-225 – Campinas – SP