Sistema identifica motocicleta e GCM prende procurado pela Justiça em Holambra

Homem foi localizado na tarde de segunda-feira (3), na entrada do bairro Vila Nova, após alerta emitido pela central de monitoramento

A Guarda Civil Municipal de Holambra capturou um homem procurado pela Justiça na tarde de segunda-feira (3), após um alerta emitido pelo sistema inteligente de monitoramento da cidade.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h50, na entrada do bairro Vila Nova. Segundo a corporação, o sistema identificou a circulação de uma motocicleta Honda Biz que estaria associada a uma pessoa com mandado de prisão em aberto.

Com base nas informações, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o veículo transitando pela Rodovia SP-107, no sentido Artur Nogueira.

A abordagem foi realizada após os agentes verificarem que as características físicas do condutor eram compatíveis com as informações apontadas pelo sistema de monitoramento.

Durante a busca pessoal e a vistoria na motocicleta, nenhum material ilícito foi encontrado. Após consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência do mandado de prisão contra o homem.

O abordado foi informado sobre a ordem judicial e conduzido à Policlínica Municipal de Holambra para a realização de exame cautelar.

Na sequência, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido. O homem permaneceu à disposição da Justiça e seria posteriormente encaminhado para audiência de custódia.

A motocicleta foi liberada à esposa do capturado, que compareceu ao local da abordagem.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a ocorrência demonstra a importância da integração entre o sistema de monitoramento inteligente e o trabalho operacional das equipes no cumprimento de decisões judiciais e no fortalecimento da segurança pública.

Fonte: Guarda Civil Municipal de Holambra

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