Taça das Favelas Artur Nogueira 2026 terá grande final neste domingo

Nosso Sonho e Jardim Planalto disputam o título da principal competição de futebol entre comunidades do município no Estádio Municipal Fábio Ferrari

A Taça das Favelas Artur Nogueira 2026, chega ao seu momento decisivo neste domingo (14), com a disputa da grande final entre as equipes Nosso Sonho e Jardim Planalto. A partida será realizada às 15h, no Estádio Municipal Fábio Ferrari.

Promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, a competição reuniu equipes de diferentes comunidades do município ao longo dos últimos meses, incentivando a prática esportiva e a integração entre os participantes.

Após avançarem pelas fases anteriores do torneio, Nosso Sonho e Jardim Planalto garantiram a vaga na decisão e entram em campo em busca do título da edição de 2026. A expectativa é de um confronto equilibrado entre duas equipes que se destacaram durante a competição.

A final deste domingo encerra mais uma edição da Taça das Favelas em Artur Nogueira, competição que reuniu equipes de diferentes comunidades do município e movimentou o cenário esportivo local ao longo dos últimos meses.

De acordo com a Secretaria de Esportes, a competição representa uma importante oportunidade para dar visibilidade aos atletas nogueirenses. A equipe campeã garantirá o direito de representar Artur Nogueira nas próximas etapas da disputa, enfrentando equipes de diversas cidades do Estado de São Paulo até a grande final.

A organização estima a presença de um grande público para acompanhar a decisão no Estádio Municipal Fábio Ferrari, que receberá torcedores, familiares, atletas e representantes das comunidades participantes.