Teka abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Artur Nogueira

Empresa busca ampliar a inclusão no mercado de trabalho com oportunidades nas áreas produtiva e administrativa

A Teka está com vagas abertas para pessoas com deficiência (PCD) interessadas em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho na unidade de Artur Nogueira. As oportunidades também estão disponíveis em Blumenau (SC) e fazem parte da política de inclusão e diversidade da empresa.

As vagas são destinadas às áreas produtiva e administrativa, e a definição do setor de atuação será feita após a análise do perfil e do currículo dos candidatos. A empresa informa que não há restrição quanto ao tipo de deficiência.

Segundo a Teka, a iniciativa vai além do cumprimento das cotas previstas em lei e busca ampliar a participação de pessoas com deficiência em um ambiente de trabalho acessível, inclusivo e com oportunidades de desenvolvimento profissional.

“O ano do centenário da Teka reforça um valor que sempre esteve no centro da nossa história: as pessoas. As vagas para PCD representam um compromisso genuíno com a inclusão, o respeito às diferenças e a construção de um ambiente onde todos tenham oportunidade de desenvolver seu potencial e crescer junto com a empresa”, destacou o gerente de Recursos Humanos da Teka, Reginaldo Schmoeller.

Colaboradores da empresa também destacam o ambiente de acolhimento e valorização profissional. Rogério Otto, operador de máquina e funcionário da Teka há 35 anos, afirma que encontrou na empresa uma oportunidade de crescimento. “Aqui me sinto respeitado, valorizado e tenho condições reais de desenvolver meu trabalho e crescer profissionalmente”, disse.

Os interessados podem encaminhar currículo pelo e-mail rs@teka.com.br, entrar em contato pelo WhatsApp (47) 99621-2590 ou realizar o cadastro na área “Trabalhe Conosco” disponível no site oficial da empresa.

Há 100 anos no mercado, a Teka é uma das principais indústrias têxteis da América Latina e mantém unidade produtiva em Artur Nogueira, onde fabrica artigos de cama, mesa e banho destinados ao mercado nacional e ao setor hoteleiro.