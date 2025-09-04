Tradicional Festa Italiana ‘Viva La Nostra Gente’ volta a Jaguariúna-SP durante feriado de 7 de setembro

Centro Cultural, vizinho à Estação da Maria Fumaça, recebe pelo terceiro ano consecutivo a Festa Italiana da Elo Produções; evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, entre sexta-feira e domingo, com grande show de Tony Angeli e “Festival Eu Amo Chocolate – Especial Morango”

A Festa Italiana “Viva La Nostra Gente” está de volta a Jaguariúna-SP pelo terceiro ano consecutivo com a certeza de superar o sucesso alcançado nas duas edições anteriores. Realizado pela Elo Produções, o mais tradicional e badalado evento do gênero acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, final de semana do Dia da Independência, no Espaço Multiuso do Centro Cultural Pedro Abrucêz (Boulevard), ao lado da Estação da Mogiana, parada da Maria Fumaça em Jaguariúna.

Como novidade em 2025, a Festa Italiana de Jaguariúna traz como atração o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”, que por onde passa, se torna o “queridinho” de adultos e crianças. A programação começa na sexta-feira (5), às 18h e prossegue até as 22h. No sábado (6) e domingo (7), feriado da Independência, o funcionamento é das 12h às 22h.

Com ao menos 50 operações para “mangiare bene” e “divertire!” – comer bem e se divertir! – a Festa Italiana e o Festival “Eu Amo Chocolate” têm entrada e shows gratuitos. Os três dias de evento se transformam em oportunidade única para reunir a família e amigos numa verdadeira imersão para celebrar a cultura, gastronomia e as tradições ítalo-brasileiras.

O fim de semana gastronômico de diversão e lazer tem o patrocínio da Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos, Mortadelas Marba, Grupo GM7 e Jaguary Hotel & Residence. Apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), Comitês-SP e Vinícola Góes.

Para a diretora-executiva e CEO da Elo Produções, Renata Tannuri Meneghetti, voltar a Jaguariúna com a Festa Italiana “Viva La Nostra Gente” e o Festival “Eu Amo Chocolate – Edição Morango” é motivo de orgulho e certeza do sucesso, como o alcançado nas edições anteriores. “Estou feliz em ver o que fiz para honrar minhas raízes e a de tantos imigrantes, retorno com ainda mais força e apoio da comunidade italiana do Estado de São Paulo. Espero que Jaguariúna e toda a região vivenciem momentos de muita alegria em mais um evento feito com muito carinho e dedicado a todos os públicos”, diz.

Mangia Che Te Fa Bene

Quem passear pelas alamedas e visitar as operações em pleno funcionamento, vai se sentir em uma viagem à Itália. Na Piazza Dolce, os destaques são seus doces tradicionais como cannoli, tiramissu e o delicioso gelato servido no limão siciliano. Já na Piazza del Sale se encontra pratos salgados típicos como massas frescas preparadas na hora, polenta, lasanha, uma vera pizza, fogazza, rotolini e o tradicional lanche de mortadela italiana Marba, famoso no Mercadão de São Paulo.

A festa também conta com uma alameda de comidas variadas e vinhos, licores italianos e cervejas artesanais, proporcionando uma experiência completa e recheada de sabor.

Além disso, uma área exclusiva com estrutura montada dentro do Centro Cultural (Boulevard) vai reunir produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaças e artesanatos, valorizando os produtos locais e regionais: o Villaggio di Produttori.

Além da gastronomia, as apresentações e uma decoração com espaços instagramáveis, que remete às vilas italianas, transportam os visitantes para um cenário lúdico e acolhedor. No espaço da festa também haverá área kids e os amigos pets também são muito bem-vindos.

Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango” incrementa fim de semana

Simultaneamente à Festa “Viva La Nostra Gente”, Jaguariúna recebe durante todo o fim de semana o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”. É a chance de mergulhar em uma explosão de sabores que vai do clássico ao gourmet e diferentes versões do Morango do Amor, espetinhos cobertos com chocolate, brigadeiros, trufas, fondues, bolos recheados, milkshakes e outras delícias.

Bingo Solidário para reforma da Matriz Centenária

Como em 2024, a Festa Italiana abre espaço para a solidariedade com a realização de um bingo beneficente, 100% em prol da reforma da Matriz Centenária de Santa Maria, um dos orgulhos e cartões-postais de Jaguariúna, e com edificação remanescente do núcleo original da cidade.

Em 1894, o visionário Coronel Amâncio Bueno encomendou a primeira planta de Jaguariúna e uma capela dedicada à padroeira Santa Maria. Assim, a igreja, marco zero da atual cidade, foi construída no início do século 20 no estilo gótico-bizantino pelo engenheiro alemão Guilherme Giesbrecht.

Com o desgaste do tempo, a Matriz Centenária passa por reformas e o bingo é organizado como forma de colaboração. Ele acontece no sábado (6) e no domingo, 7 de setembro, às 18h, com cartelas a R$ 10. Cada cartela também pode ser trocada por um quilo de alimento, com arrecadação revertida pelas obras promovidas pela igreja.

Outra ação que acontece durante a Festa Italiana “Viva La Nostra Gente é a parceria firmada entre a Elo Produções com a Runk Sports e a Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna (AA Coruja), que realizam a 8ª Corrida Turística no domingo (7), às 8h.

Os participantes inscritos terão desconto de R$ 10 nos pratos de espaguete e talharim com nhoque (molho a escolher), mediante a apresentação do voucher oficial. No domingo (7) algumas das operações abrirão mais cedo para atender os atletas.

Os corredores identificados com o número da inscrição no peito terão desconto no chope. A ideia é que possam descansar e usufruir de sombra, música, comida e bebida em um dia de esporte e lazer.

Shows e atrações para especiais agitam Jaguariúna

A Festa Italiana Viva La Nostra Gente e o Festival “Eu Amo Chocolate – Especial Morango”, em Jaguariúna, contam com uma programação especial que inclui shows e muita diversão para o público de todas as idades. Destaque para a apresentação do cantor italianíssimo Tony Angely, que acontece no sábado (6), a partir das 20h.

Logo na primeira noite, sexta-feira (5), após a cerimônia de abertura marcada para às 19h, tem o grande show com Enzo Schiani, que faz o Tributo Eros Ramazzotti, às 20h.

No sábado (30), além de Tony Angeli, a festa recebe uma seleção de músicas italianas às 12h. Depois, às 13h, Jonas Francisco promete encantar os visitantes com o La Bella Itália. Outras atrações do dia são o Desafio Musical com o Koringa Bobo da Corte (15h30); os itinerantes Os Sombras (17h30); bingo solidário em prol da reforma da Matriz Centenária (18h) e o Carnaval de Veneza itinerante (19h30).

O evento termina no domingo (7), Dia da Independência, com ampla agenda cultural e recreativa. Já às 13h o cantor Joel Gil faz o show “Viagem ao Mundo”. Em seguida, às 15h, Jonas Francisco anima a festa com o La Bella Itália. Gincana com Koringa Bobo da Corte (17h) e uma nova edição do Bingo Solidário (18h) também são atrações à tarde e início da noite. Para fechar o evento, às 19h, Jaguariúna recebe o show Tributo ao Legião Urbana com a banda Faroeste Caboclo.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜

Sexta-feira (5)

19h – Abertura oficial com autoridades

20h – Show de abertura Tributo Eros Ramazzotti

Sábado (6)

12h – Seleção Itália

13h – Jonas Francisco – La Bella Itália

15h30 – Desafio Musical com Koringa Bobo da Corte

17h30 – Atração itinerante – Os Sombras

18h – Bingo Solidário em prol da reforma da Matriz Centenária

19h30 – Atração itinerante – “Carnaval de Veneza”

20h – Grande show com o italianíssimo TONY ANGELI

Domingo (7)

13h – Show “Viagem ao Mundo” com Joel Gil

15h – Jonas Francisco – La Bella Itália

17h – Gincana com Koringa Bobo da Corte

18h – Bingo Solidário em prol da reforma Matriz Centenária

19h – Show de encerramento com a Banda Faroeste Caboclo Tributo ao Legião Urbana

*Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

SERVIÇO:

O quê: Festa Italiana – Viva La Nostra Gente de Jaguariúna & Festival “Eu Amo Chocolate” – Especial Morango

Onde: Espaço Multiuso do Centro Cultural Pedro Abrucêz (Boulevard) ao lado da Estação da Maria Fumaça de Jaguariúna

Endereço: Rua Amazonas, 600, Jardim Santa Cruz, Jaguariúna-SP

Entrada: Gratuita (paga-se apenas o que consumir)

Data e horário: 5, 6 e 7 de setembro, sexta-feira |18h às 22h| sábado e domingo |12h às 22h|

*Horário especial de atendimento para os corredores da 8ª Corrida Turística de Jaguariúna: a partir das 8h de domingo, dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil

Realização: ELO Produções

Patrocínio: Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos, Mortadelas Marba, Grupo GM7 e Jaguary Hotel & Residence

Apoio: Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Secretaria Municipal de Cultura de Jaguariúna, ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Comitês-SP e Vinícola Góes

*Para mais informações, entre em contato com a Elo Produções.

Instagram: @eloproducoes

WhatsApp: 19 99733-1398

Sobre Elo Produções

A Elo Produções é uma empresa nacional de comunicação integrada e produção de eventos, especializada em parcerias público-privadas, presente no mercado desde 2000. Com sede em Campinas-SP, atende clientes nas áreas de assessoria de imprensa, organização e produção de eventos, treinamentos e consultoria de comunicação. Uma de suas marcas já amplamente reconhecidas é o Festival Gastronômico Sabores da Terra que, em 2025, chega ao seu 9º ano.

Confira a Comedoria da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Pedreira

*Dolci Piazza* – Praça Doce

Cannoli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano

Gelato com sabores variados, incluindo o famoso gelato, febre na Costa

Amalfitana – Gelato de limão, servido dentro do limão siciliano

Tiramisù

Palha Italiana

Doces variados

*Piazza Del Sale* – Gastronomia Típica

Gnocchi de Costela

Piadina Italiana

Lanche de Mortadela oficial Marba

Fogazza

Panini

Rotolini

Lanche de Ciabatta

Lanche de Porchetta

Pizza Napolitana

Gnocchi recheado (mussarela, gorgonzola e camarão) com molho sugo ou branco

Lasanha bolonhesa ou 4 formaggi

Sorrentino com recheio de búfala, mussarela ou presunto e queijo

Fettuccine (tradicional, espinafre ou pitaya)

Lanche de pernil

Talharim ou Spaghetti (molho sugo ou bolonhesa)

Canelone com molho branco ou ao sugo

Polenta mole ao sugo ou bolonhesa gratinada no forno, servida com uma fatia de pão italiano

Bife à parmegiana com arroz branco e batata frita

Frango a passarinho com polenta frita

Gastronomia Variada

Costela, torresmo de rolo

Joelho de porco

Batata Recheada

Espetinhos

Crepe

Cachorro quente

Hambúrguer

Porções variadas

Coxinha

Milho e derivados

Pastel

Villaggio di Produttori

Alameda dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaça, licores, geleias, artesanatos e acessórios

*Para beber*

Vinhos, Cerveja artesanal, Caipirinhas e drinks especiais e Sucos naturais

Piazza Dei Bambini – Área kids