Tráfico e violência doméstica terminam com dois homens presos em Mogi Guaçu

Ações distintas da Polícia Militar resultaram na apreensão de 130 microtubos de cocaína e na prisão de um homem acusado de agredir a própria mãe

Duas ocorrências distintas atendidas pela Polícia Militar durante o fim de semana terminaram com dois homens presos em Mogi Guaçu. As ações foram registradas nos bairros São Carlos e Jardim Almira e envolveram tráfico de drogas e violência doméstica.

Na noite de sábado (1º), uma equipe de Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro São Carlos quando visualizou uma movimentação suspeita no cruzamento das ruas Conchal e Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta ocupada por dois indivíduos estava parada ao lado de um homem, que teria entregado um objeto aos ocupantes do veículo. Ao perceberem a aproximação da viatura, os motociclistas fugiram e não foram alcançados.

O homem que permaneceu no local foi acompanhado pelos policiais e, durante a tentativa de abordagem, dispensou cinco microtubos contendo cocaína. Na busca pessoal, a equipe encontrou R$ 187 em dinheiro e um aparelho celular.

Ainda conforme a PM, o abordado confessou que estava comercializando entorpecentes por estar desempregado.

Durante buscas realizadas nas proximidades, os policiais localizaram outros 125 microtubos de cocaína semelhantes aos dispensados pelo suspeito. Ao todo, foram apreendidos 130 microtubos, que totalizaram 114 gramas do entorpecente.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A prisão foi ratificada pela autoridade competente e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos.

Violência doméstica

Na manhã de domingo (2), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e possível descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim Almira.

No endereço, a vítima apresentou uma medida protetiva vigente contra o próprio filho. Ela relatou que o homem chegou à residência em estado alterado e iniciou uma discussão.

Quando foi solicitado que deixasse o imóvel, o filho teria agredido a mãe com socos na região do rosto. Após as agressões, ele saiu da residência e foi abordado pelos policiais nas proximidades.

Nada de ilícito foi localizado durante a busca pessoal, mas, diante do relato da vítima e da medida protetiva apresentada, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada à autoridade competente, que ratificou a prisão pelo crime de violência doméstica. O acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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