Tratterie Holandesa cria prato especial e presenteia clientes com coroa no Mês do Rei em Holambra

Restaurante aposta em salmão com molho de laranja inspirado na tradição holandesa durante festividades de abril

Holambra se prepara para mais uma edição do tradicional Mês do Rei, celebrado ao longo de abril, com programação especial que valoriza a cultura dos imigrantes holandeses. E a gastronomia local também entra no clima festivo com experiências temáticas.

Tratterie Holandesa é um dos destaques deste ano ao lançar um prato exclusivo em homenagem à data. Batizado de “Salmão Real”, o prato foi criado com base na simbologia da celebração, principalmente na cor laranja, que representa a monarquia holandesa.

A receita traz salmão grelhado acompanhado de abóbora cabotiá, molho de laranja, cheiro-verde e amêndoas torradas, unindo sabor e identidade cultural em uma proposta temática. Como diferencial, os clientes que escolherem o prato especial também recebem uma coroa na cor laranja, entrando no clima da tradicional celebração.

Segundo a chef Penha, a inspiração veio diretamente da tradição do Dia do Rei. “Na inspiração do Dia do Rei, como a cor é o laranja, preparei um prato seguindo essa tradição. Desenvolvi essa receita baseada nessa data especial”, destacou.

O Dia do Rei, celebrado em 27 de abril, marca o aniversário do rei Willem-Alexander e é uma das datas mais importantes da Holanda. Em Holambra, a festividade ganha força com decoração típica, eventos culturais e participação ativa do comércio local.

Com iniciativas como a da Tratterie Holandesa, o Mês do Rei reforça o potencial turístico da cidade e proporciona experiências que vão além da cultura, envolvendo também a gastronomia e a tradição.

Serviço:

Tratterie Holandesa

Endereço: Rua Camélias, 317 – Centro, Holambra

Telefone: (19) 99188-8927