Três homens são presos por furto de catalisadores em Artur Nogueira

Veículo suspeito foi abordado na Rua XV de Novembro; ferramentas e peças automotivas furtadas foram apreendidas pela Polícia Militar.

Três homens foram presos em flagrante na sexta-feira (22) em Artur Nogueira, suspeitos de envolvimento em furto de catalisadores de veículos, crime que vinha sendo investigado pela Polícia Militar. A ação ocorreu na Rua XV de Novembro, durante patrulhamento intensificado após denúncia sobre a circulação de um veículo VW Polo preto, que teria sido usado em ocorrências anteriores.

Os suspeitos, identificados como Y.A.L.A. (21 anos), C.C.V. (21 anos) e F.C.M. (23 anos), foram abordados por diversas equipes da 3ª Companhia do 19º BPM/I, com apoio do RPM de Cosmópolis. Durante revista pessoal, foi localizada uma porção de substância semelhante a haxixe com um dos indivíduos.

O carro abordado e um dos ocupantes foram reconhecidos por imagens de um furto ocorrido anteriormente na cidade de São Carlos.

Na busca veicular, os policiais encontraram:

2 catalisadores automotivos cortados (um Renault e um Hyundai)

1 macaco veicular

1 serra elétrica Bosch

6 serras de corte

3 celulares: iPhone 12 Pro (azul), Samsung A10 (azul) e iPhone SE (escuro)

As ferramentas e peças estavam prontas para novas ações criminosas, segundo os policiais. Os suspeitos apresentaram versões contraditórias durante a abordagem.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, onde foi registrado Auto de Prisão em Flagrante por furto e concurso de pessoas. Os materiais e o veículo foram apreendidos.

A operação contou com o trabalho das seguintes equipes:

I-19386 (Cb PM Fernando)

I-19387 (Cb PM Maganha)

I-19310 (Cb PM Mariano / Sd PM Pimenta)

I-19314 (Cb PM Vanessa / Sd PM Pratti)

I-19302 (Sd PM Izidoro / Sd PM Daniel)

RPM 3 Cosmópolis (Cb PM Neves / Sd PM Wallisson)