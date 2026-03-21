Três ocorrências policiais resultam em prisões e apreensão de drogas em Mogi Guaçu

Ações da Polícia Militar entre sexta-feira e sábado envolveram furto, tráfico e violência doméstica

A Polícia Militar registrou três ocorrências distintas em Mogi Guaçu entre a tarde de sexta-feira, 20 de março, e a manhã de sábado (21), resultando em prisões e apreensão de drogas em diferentes regiões da cidade.

Na tarde de sexta-feira (20), uma mulher foi presa por furto na região da Avenida Padre Jaime. A equipe foi acionada por populares que haviam contido a suspeita após o furto de produtos em dois estabelecimentos comerciais. Durante a abordagem, os policiais localizaram diversos itens, incluindo materiais de construção e alimentos. Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas e devolvidos. A mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa após não pagamento da fiança estipulada.

Ainda na noite de sexta-feira (20), durante averiguação em um estabelecimento comercial na Vila Pinheiros, policiais encontraram 14 microtubos de cocaína com um adolescente. O jovem não se manifestou sobre a origem da droga. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o entorpecente foi apreendido e o adolescente liberado ao responsável.

Já na manhã deste sábado (21), um homem foi preso por violência doméstica no bairro Jardim Zaniboni II. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram pedidos de socorro e encontraram a vítima sendo ameaçada com uma faca. O agressor foi abordado e detido após acatar a ordem policial. A vítima apresentava sinais de agressão e recebeu atendimento médico, assim como sua mãe, que também estava abalada. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, e a faca foi apreendida.

As ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade e na proteção da população em Mogi Guaçu.

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