Equipe de natação do Viva Melhor conquista medalhas em circuito master em Jaguariúna

Atletas com mais de 60 anos garantem sete medalhas na primeira participação da equipe na competição

A equipe de natação do Programa Viva Melhor, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Jaguariúna, conquistou destaque na 1ª etapa do Circuito Master de Natação, realizada no domingo, 22, na cidade de Paulínia.

Representando o município, seis atletas com mais de 60 anos participaram de 10 provas e garantiram um total de sete medalhas, sendo três de ouro e quatro de prata.

Esta foi a primeira participação da equipe 60 mais na competição, que reúne atletas de academias e prefeituras, marcando um avanço importante para o fortalecimento da modalidade entre a população idosa da cidade.

O programa tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre pessoas idosas, promovendo saúde, qualidade de vida e preparação para novas competições.

A próxima etapa do circuito está marcada para o dia 21 de junho, novamente em Paulínia. Antes disso, a equipe também representará Jaguariúna no 28º Jogos da Melhor Idade, que será realizado em São João da Boa Vista.

A Secretaria de Esporte informa ainda que há vagas abertas para aulas de natação avançada destinadas a pessoas acima de 50 anos, aos sábados, das 6h às 8h, na piscina do Azulão.

Foto: Divulgação

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12