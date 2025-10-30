“Uma Noite no Museu – Mundo Mágico” agitou Pedreira no sábado, 25 de outubro

No sábado, 25 de outubro, a cidade de Pedreira viveu as emoções de mais uma edição do evento que encanta moradores e visitantes. A Prefeitura, por meio de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, contando com o apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com o Museu da Porcelana de Pedreira (MUPP), apresentou “Uma Noite no Museu”, uma celebração única com o tema “Mundo Mágico”.

A festa contou com atrações diversas, transformando o Museu em um verdadeiro local de entretenimento e diversão. A programação da noite incluiu a presença de DJ’s, garantindo a trilha sonora perfeita para a atmosfera mágica do evento, foodtrucks oferecendo deliciosas opções gastronômicas para os participantes, além de performances artísticas.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, destacou a importância de eventos que unem Cultura e entretenimento para fortalecer o vínculo entre a população e o patrimônio histórico da cidade. “Essa iniciativa visa não apenas promover o turismo e a cultura local, mas também valorizar o Museu da Porcelana de Pedreira, que é um símbolo da nossa rica história”, ressaltou na ocasião.

O Prefeito Fábio Polidoro também ressaltou a relevância de ações que impulsionam a economia criativa na região. “Pedreira é conhecida por sua tradição em Porcelana, e eventos como esse são oportunidades incríveis para explorarmos a criatividade local. Além disso, proporcionamos um momento de lazer e descontração para a comunidade”, concluiu.

O Museu da Porcelana de Pedreira está localizado na Praça Cel. João Pedro, nº 102.