Unicamp abre inscrições para concurso público com 21 vagas em diversas áreas

Oportunidades são para níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 4,9 mil e R$ 9,7 mil; inscrições seguem até 18 de setembro

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu, nesta segunda-feira (18), as inscrições para 21 vagas em concursos públicos, distribuídas em diferentes cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 4.929,44 a R$ 9.759,85, conforme o edital publicado pela Vunesp, organizadora do certame.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, das 9h do dia 18 de agosto até as 23h59 de 18 de setembro. Ao todo, são 17 editais que contemplam diversas funções, entre elas médicos em diferentes especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros e técnicos.

Principais vagas abertas:

Cirurgião Dentista (Odontopediatra e Endodontista) – 2 vagas – 24h semanais – salário de R$ 9.759,85

Enfermeiro – 3 vagas – 30h semanais – salário de R$ 9.295,09

Eletrotécnico – 1 vaga – 40h semanais – salário de R$ 4.929,44

Farmacêutico Bioquímico – 1 vaga – 40h semanais – salário de R$ 9.295,09

Médico (Clínico Geral, Geneticista, Pediatra, Nefrologista) – 6 vagas – 24h semanais – salário de R$ 9.759,85

Meteorologista – 1 vaga – 40h semanais – salário de R$ 9.295,09

Engenheiro Mecatrônico – 1 vaga – 40h semanais – salário de R$ 9.295,09

Tecnólogos e Técnicos (em diferentes áreas, como Construção Civil, Radiologia, Química e Edificações) – vagas diversas – salários entre R$ 4.929,44 e R$ 9.295,09

Segundo a Unicamp, os concursos têm como objetivo reforçar o quadro técnico e profissional da instituição, reconhecida como um dos maiores centros de ensino e pesquisa do país.

O edital completo e os detalhes de cada cargo estão disponíveis no site oficial da Vunesp.