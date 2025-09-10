UniFAJ Business Experience entra no segundo dia com debates sobre governança e networking

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), por intermédio da sua Escola de Negócios, realiza nesta quarta-feira (10) o segundo dia da 1ª edição do UniFAJ Business Experience. O evento, que começou ontem, segue hoje das 19h às 21h no Campus 1 do centro universitário. A programação é 100% gratuita, e os interessados devem se inscrever com antecedência, já que as vagas são limitadas.

O encontro foi idealizado para criar um ambiente fértil de networking, aprendizado e inovação, aproximando estudantes universitários da realidade dos negócios e desenvolvendo oportunidades também para empreendedores absorverem da experiência de grandes líderes. Mais de 50 empresas expositoras participam desta edição.

Programação

No primeiro dia (9), o tema “Vivências que inspiram” foi o eixo das palestras e debates com Renata Dal´bó, diretora de TI da Flex; André Ribeiro, sócio-diretor da Futurize; e Rubens Antoniazi, diretor financeiro da Deal4b.

Hoje, o evento segue com o tema “Governança corporativa, compliance e networking”, se apresentam no UniFAJ Business Experience Carla Falcão, especialista em LinkedIn; Dr. Rafael Oliveira, que é advogado; e Marcos Francisco, sócio da Consulcamp. As palestras serão mediadas pelo educador executivo Fernando Azevedo.

Oficinas e salas temáticas

Além das palestras, o público pode participar de oficinas práticas em áreas estratégicas como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Logística, Marketing e Recursos Humanos. Também estão disponíveis salas temáticas, onde alunos, apoiados por professores, oferecem gratuitamente assessoria em temas como planejamento estratégico, fluxo de caixa, análise contratual, gestão de estoque, marketing digital e desenvolvimento de carreira.

Segundo a gestora da Escola de Negócios da UniFAJ, Marili Siqueira, o evento conecta teoria e prática de forma única:

“O empreendedor poderá sair do local com uma nova identidade visual para o negócio dele ou com um planejamento logístico, por exemplo. Por outro lado, será também a oportunidade de os estudantes colocarem em prática o que aprenderam, em negócios reais. Nascemos com o propósito de formar líderes visionários, inovadores e preparados para os desafios da sociedade. Este encontro materializa essa missão, colocando nossos alunos lado a lado com grandes nomes do mercado.”

Realização

O UniFAJ Business Experience é uma realização da Escola de Negócios da UniFAJ, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, da Câmara Municipal e da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna.

Serviço

UniFAJ Business Experience

Data: quarta-feira (10 de setembro) – último dia

Horário: 19h às 21h

Local: Campus 1 da UniFAJ – Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco – Jaguariúna/SP.

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGhfKEQfphDWxn8CeursosU5kAZQhzxAUBZFeU1RbF6h-uUg/viewform