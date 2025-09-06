Usar tops melhora o desempenho nas corridas?

Créditos: Igor Suka/iStock

Tops são uma das peças mais vendidas para mulheres

A performance e o desempenho são importantes em qualquer atividade física, e utilizar uma vestimenta adequada se relaciona diretamente com esses fatores. Por isso, algumas dúvidas surgem, principalmente para mulheres, por exemplo no uso de tops.

O uso desta vestimenta não se trata meramente de uma questão estética e de conforto, mas uma questão de como a pessoa se porta na prática.

O corpo da mulher tem algumas especificidades. Ao ter uma sustentação adequada e de qualidade na região dos seios evita dores e até mesmo problemas de saúde, ainda mais quando se trata de exercícios de alto impacto, como acontece na corrida.

Um estudo publicado em 2020 pela Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, apontou que mulheres que corriam sem o suporte adequado poderiam percorrer até 16 quilômetros a menos em maratonas, justamente pelo desconforto que a falta desta sustentação causa. Muito desse desconforto é causado pelo esforço repetitivo.

Essa mesma pesquisa mostrou, com estudos de caso, que o uso de um top adequado para corrida poderia melhorar o rendimento da mulher que pratica o esporte em até 50%. Seja para iniciantes ou para quem corre maratonas e participa de competições, isso impacta e muito.O uso de tops também previne lesões. A falta de uma sustentação adequada pode gerar problemas como alterações posturais, dores na coluna e até mesmo quadros sérios de dores musculares. Esses casos, se não tratados ou supervisionados, podem gerar problemas ainda mais sérios e até mesmo tirar estas mulheres da prática esportiva.

Com este aumento da prática de corrida, que tem crescido de forma exponencial nos últimos anos, outros estudos que associam o uso de tops e o desempenho de mulheres, estão surgindo. Recentemente, em 2023, um estudo feito pelo portal VivaBem, do portal UOL, acompanhou grupos de mulheres que fazem corridas de curtas e longas distâncias. Os resultados provaram a importância do uso adequado de tops mais uma vez.

Aquelas que faziam uso das peças, tinham maior amplitude e resultados. Também sofriam menos com a fadiga e com aquela sensação de desconforto que o uso inadequado acompanhava.

Ou seja, é comprovado como o uso de tops ajuda e muito quando se fala de mulheres corredoras. Para quem está começando a correr, isso se mostra também como um grande investimento a ser feito.

Mercado esportivo tem olhado para isso

Looks esportivos estão invadindo cada vez mais o dia a dia. Hoje, muitas peças começam a definir o que é estilo e o que é status. A riqueza e a elegância se traduzem cada vez mais em bem-estar e autocuidado. E com isso, o mercado esportivo está acompanhando. Agora, olhando com mais cuidado para o que se é pedido.

É possível encontrar tops de academia para as mais variadas necessidades. Existem modelos para bustos maiores e menores, que demandam maior sustentação; para corridas de maior impacto, alças cruzadas ou modelo nadador, tudo podendo se adequar e adaptar às necessidades de cada mulher em cada tipo de prática.

A escolha do top deve levar em consideração fatores como tamanho, formato do corpo e intensidade da atividade. A escolha do modelo certo pode ser orientada por um profissional e pesquisas. É certo que demanda atenção. Escolher um top de academia errado pode causar dores, falta de ar e desconforto, o que prejudica a pessoa e a prática esportiva em si.

Além do desempenho, o top é uma peça de moda também. Existe uma variedade de marcas, modelos e estéticas, o que pode ajudar também na confiança da pessoa.

Ter um top de qualidade e que se adeque a pessoa pode ser visto como um investimento. Uma boa eficiência e segurança ajuda, por consequência, na regularidade e evolução no desempenho dos treinos, tanto para quem pratica por saúde quanto para quem deseja ter uma profissão na área da corrida.

Isso reforça a ideia que é muito tratada quando se fala de outros pilares, como treinos e alimentação, ajudando a reforçar um ideal de que o equipamento certo vai muito além da estética ou da moda: ele é parte integrante da performance esportiva. Além disso, pode ser uma peça que se torne melhor amiga das mulheres que querem ir além das suas capacidades e explorar os mais variados limites.

Incorporar este cuidado à rotina de treinos garante que o desempenho seja otimizado, o corpo sem limitações e problemas e tornar, por consequência, a prática algo mais gostoso e prazeroso, influenciando totalmente na rotina.