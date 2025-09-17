Veículo capota na SP-095 entre Pedreira e Jaguariúna

Motorista perdeu o controle da direção; passageiro não se feriu e causas ainda serão investigadas

Na manhã desta quarta-feira, 17 de setembro, um veículo capotou na Rodovia SP-095, no trecho entre os municípios de Pedreira e Jaguariúna, após o condutor perder o controle da direção. Segundo as primeiras informações, havia duas pessoas no interior do carro no momento do acidente.

Apesar do impacto, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. O motorista, entretanto, deixou o local antes da chegada das equipes de emergência, permanecendo apenas o passageiro no local.

O Corpo de Bombeiros e a equipe de Resgate da Central de Ambulâncias foram acionados e prestaram atendimento à ocorrência. A Polícia Militar também esteve presente até a chegada da Polícia Rodoviária, responsável pela fiscalização do trecho da SP-095.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) isolou a área para garantir a segurança dos demais motoristas e evitar novos incidentes. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

📍 Fonte: Jornal A Notícia