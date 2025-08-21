Vender é um processo

Durante essa semana, ouvi as perguntas: “O que devo fazer para vender mais? O que posso fazer para melhorar meu atendimento e com isso, aumentar meu lucro? Tenho percebido quedas de venda no meu comércio e meus resultados financeiros estão cada vez mais baixos”.

Antes de responder, é preciso analisar como a empresa se comunica com a equipe de colaboradores. Todos precisam conhecer os produtos e estarem bem orientados quanto às descrições e benefícios que eles oferecem. Além disso, é necessário refletir sobre qual é a imagem que sua empresa está transmitindo para aos clientes, como ela se apresenta e os aborda e, principalmente, se há uma fidelização.

Os funcionários da sua empresa estão realizando todo o processo de venda, ou, apenas retirando pedidos do estoque?

Ao ter a certeza da resposta dessas perguntas, pode-se começar a entender as etapas que podem ajudá-lo a fazer as melhorias corretas. Saber se comunicar bem, ser um bom ouvinte e conhecer as mercadorias que estão sendo vendidas, são os principais fatores que promovem uma boa venda. Com isso, você e sua equipe de colaboradores se tornam verdadeiros especialistas na área e dessa forma, fica muito mais fácil conquistar novos clientes e parceiros.

Primeiramente, deve-se definir qual será o objetivo que se pretende alcançar com o seu produto e assim, torna-se mais fácil a busca por melhorias, tanto para seu produto, como para o seu trabalho e o de seus funcionários.

Tendo isso em mente, reúna todas as informações necessárias sobre o que será vendido, estude o mercado em que atua e construa estratégias sólidas baseadas em novos planejamentos de marketing. Se organize e faça pesquisas de mercado, além de testes de conceito para entender se as suas mercadorias atendem uma necessidade real e/ou agregam valor para os seus consumidores.

Você irá compreender o que significa vender quando entender que sua oferta, na verdade, é uma experiência, seja ela de entretenimento ou de momentos de alegria com a sua marca. Essa troca de experiências deverá contribuir com a felicidade de seus clientes e mais que isso, entregar soluções para os problemas deles.

Inventar qualidades falsas na hora da venda interfere na construção da imagem da sua empresa, fazendo com que ela perca credibilidade, por isso, reflita: “Concordo com o que estou oferecendo, com os produtos que estou vendendo e com os objetivos da empresa? Acredito que o cliente terá vantagens com o que está comprando?”. É muito importante analisar e se comprometer com sua empresa, com seu produto e, principalmente, com seu cliente. Assim, ele deve retornar para outras compras e além de indicá-lo para os amigos e familiares.

Na busca por novas oportunidades, é sempre possível contar com a ajuda das pessoas a sua volta. E como já comentei em outras ocasiões, quando se torna amigo do cliente, ao entrar em sua empresa, loja ou departamento, ele vai procurar por você, porque deseja ser bem atendido. Ele confia na forma da venda e no que é vendido. Essa é a melhor maneira de criar um bom relacionamento e prosperidade, acompanhando cada etapa do processo de vendas e respeitando todos os envolvidos.

Fiquem com Deus e boa semana!