Vereador Beto Baiano anuncia liberação de R$ 400 mil para recapeamento em Artur Nogueira

Recursos destinados por emenda do deputado federal Jonas Donizette serão utilizados em três bairros do município

O vereador Beto Baiano anunciou, na tarde desta segunda-feira, 23, a liberação de R$ 400 mil para obras de recapeamento asfáltico em Artur Nogueira. O recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Jonas Donizette, viabilizada a partir de solicitação do parlamentar municipal.

O investimento será destinado à revitalização de vias públicas em três bairros: Rua Antônio Pedro Pinto, no Jardim Sacilotto II; Rua Alcides Vicensoti, no Jardim dos Ipês; e Rua Antônio Vilela, no bairro Bela Vista.

Atualmente, as ruas apresentam buracos e irregularidades que dificultam o tráfego de veículos e colocam em risco a segurança de motoristas e pedestres. Em períodos de chuva, a situação tende a se agravar, com aumento do risco de acidentes e processos de erosão.

Segundo o vereador, a conquista do recurso representa um avanço importante para a qualidade de vida da população dessas regiões. Ele destacou ainda a parceria com o deputado federal como fundamental para viabilizar melhorias no município.

A expectativa é de que, com a liberação dos recursos, as obras sejam iniciadas em breve, proporcionando mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para os moradores.

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