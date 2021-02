Vereadora Claudia Pinho Lalla pede apoio do deputado estadual Rafael Zimbaldi a projetos e ações de melhorias no município

A vereadora Claudia Pinho Lalla (PTC) esteve, na última sexta-feira (22), no escritório político regional do deputado estadual Rafael Zimbaldi (PL), em Campinas, para apresentar os principais projetos e metas de seu mandato e solicitar o apoio do deputado ao município através da destinação de emendas de sua cota parlamentar.

A vereadora listou como prioridades, neste momento, a realização de obras de saneamento básico no bairro Recreio Campestre (Rincão) e recursos para a reforma da nova sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada no prédio que abrigava a antiga Santa Casa e que foi doado à entidade.

“Tivemos uma conversa bastante positiva, em que o deputado Rafael Zimbaldi, sendo conhecedor das enormes dificuldades que os municípios menores passam na realização de projetos em benefício da população, se prontificou em contribuir com Santo Antônio de Posse e destinar emendas que ajudem no nosso desenvolvimento local”, relatou a vereadora.

Ainda de acordo com a vereadora, o deputado também se comprometeu em atuar politicamente para que o município seja incluído em programas da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer que implementem ações voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida da população. Outro compromisso assumido é intermediar a doação de livros e materiais didáticos para a Biblioteca Municipal que estimulem a leitura nos alunos da rede pública.