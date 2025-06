Cantor Yan se prepara para levar pagode em primeira turnê internacional na Europa

Carioca é o artista com maior crescimento no gênero atualmente. Yan se apresenta Portugal e Inglaterra nesta semana

O fenômeno do pagode Yan está pronto para cruzar fronteiras. Após conquistar o Brasil com sua voz marcante, o carioca agora foca suas energias na preparação para a sua primeira turnê internacional, que inicia nesta sexta-feira, 27, com shows em Portugal e na Inglaterra.

A preparação envolve desde a escolha de um repertório especial com os sucessos “Fica com Deus” e “Vou Desligar”, até a produção para a experiência ao público internacional. “Essa turnê tem um significado enorme pra mim. É uma realização poder levar o nosso pagode para tão longe, encontrar o público que acompanha meu trabalho de outros países e sente falta da nossa cultura. Será um alegria”, comemora Yan.

O artista sobe ao palco no dia 27 de junho no Restaurante Brasileirão em Porto (PT), 28 no Armazém 18 em Lisboa (PT) e 29 de junho no Nosso Pagodi em Londres (UK). A expectativa é grande não só entre os fãs europeus, mas também na equipe de produção que está a todo vapor para entregar shows com a mesma energia contagiante que o público brasileiro já conhece.

Com quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 30 milhões de views no YouTube e uma média de 30 shows mensais pelo Brasil, Yan celebra mais um marco em sua trajetória. A turnê é um reflexo direto do crescimento acelerado do artista. Neste semestre, Yan esteve no TOP 1 dos artistas mais tocados no Rio de Janeiro e foi anunciado como a aposta do Sudeste no projeto Alerta Experimente, do canal Multishow e Bis! O cantor da Warner Music Brasil já foi indicado ao Prêmio Multishow.