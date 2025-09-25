Você só pode mudar aquilo que você Conhece!

Eita, povo bom! Como vocês estão? Espero que estejam bem!

Iremos dar continuidade no tema do autoconhecimento.

Para iniciarmos o autoconhecimento, precisamos da nossa percepção. Nos tornamos mais curiosos para entender como estamos funcionando, por que estamos pensando daquela maneira, por que estamos tendo aqueles sentimentos, por que agimos daquela forma. E ao nos depararmos com nós mesmos, vem aquela tomada de consciência. Nossos olhos parecem que se abrem para tudo que não tínhamos visto antes, e o mundo parece se ampliar. Aí é o início do processo de autopercepção.

A percepção de si no nível biológico é a nossa capacidade de sentir o corpo por dentro. Quando você sente as batidas aceleradas do seu coração, aquele nó na garganta, a falta de ar durante uma crise de ansiedade ou aquele calor no rosto quando sente vergonha, está experimentando a interocepção – a percepção das sensações internas do organismo. Já a capacidade de sentir a posição do seu corpo no espaço, como saber se seus braços estão cruzados mesmo de olhos fechados, é a propriocepção. Juntas, elas formam a base da nossa autopercepção física.”

E também temos a introspecção e a metacognição, conceitos próximos mas que andam interligados no processo de autoconhecimento, são como primas cada uma com a sua particularidade, a introspecção é o ato de olhar para dentro e relatar o conteúdo da sua experiência consciente, metacognição é um passo além. É pensar sobre o próprio pensamento. Envolve monitorar, controlar e regular os processos cognitivos. Vou dar um exemplo: A introspecção identifica: “Estou ansioso para aquela entrevista.” A metacognição investiga: “Como esse pensamento surgiu? Como faço para me acalmar? Vou fazer um exercício de respiração para me autorregular.

Esses são processos importantes de conhecermos para aprender a nos conhecer melhor e entender um pouquinho de nós.

Muitas vezes vamos vivendo a vida sem nos perceber. Sentimos e não paramos para prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós tanto no físico quanto no mental, e é extremamente necessário assumir a autoresponsabilidade de sim, cuidarmos de nós, de prestar atenção no porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo. A vida é corrida, tudo bem, mas precisamos começar. Lembra dos cinco minutos? Você só precisa começar, e é o que sempre proponho. Você não precisa de muito, comece com cinco minutos por dia. Faça um combinado com você mesma (o).

Não deixe a rotina te levar para o caminho do adoecimento. Faça as melhores escolhas para você. Escolha estar bem. Escolha parar, cinco minutos e olhar para você. Escolha cuidar um pouquinho de você. Você cuida tão bem dos outros, é uma pessoa amada e conhecida por muitas pessoas, principalmente pelos seus cuidados. Mas você já se perguntou: O quanto você se ama de verdade, a ponto de escolher cuidar de você?

É preciso parar e olhar para você. Pode ser que você não goste do que veja, mas pense bem. Vai continuar da mesma maneira? Está tudo bem você não gostar de algumas coisas que vai ver no processo de autoconhecimento, mas elas serão necessárias para você começar a sua mudança para melhor, para crescer, se desenvolver, para alcançar aquela autoestima maravilhosa. O autoconhecimento é necessário porque você só consegue mudar aquilo que conhece, trazer à consciência. É sobre estar consciente. Viver! Em vez de sobreviver.

A escolha é sua. Veja bem o que vai ser? Pense com carinho. Você é a pessoa mais importante desse mundo todo para você mesmo, pois é você quem vai lidar com você todos os dias, e disso não dá para fugir. Então, escolha lidar com uma pessoa equilibrada, saudável e muito gostosa de se conviver. Cuide-se!