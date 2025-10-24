Vôlei sub-17 de Artur Nogueira vence Jaguariúna por 3 a 0

Vitória do time feminino nas quartas de final reforça o bom momento da equipe, que segue firme na disputa pelo título da Copa Jaguariúna

A equipe sub-17 feminina da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira conquistou uma grande vitória nas quartas de final da Copa Jaguariúna. Enfrentando a equipe da casa, as nogueirenses venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25×13, 25×19 e 25×18.

Com o resultado, o time avança para a próxima fase da competição, mantendo o bom desempenho e a regularidade ao longo do torneio.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou as atletas pela conquista e destacou o papel do esporte no desenvolvimento das jovens nogueirenses.

“Ver nossas atletas se destacando e levando o nome de Artur Nogueira com tanto orgulho é motivo de muita alegria. O esporte é uma ferramenta de inclusão, aprendizado e superação, e continuaremos incentivando iniciativas que fortalecem o esporte feminino e as categorias de base”, afirmou o prefeito.

A ADV conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que tem ampliado o suporte às modalidades esportivas e investido na formação de novos talentos no município.