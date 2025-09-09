Vôlei Sub-19 de Artur Nogueira sai invicto em triangular em Cosmópolis

Equipe masculina da ADV venceu Cosmopolitano e Araras no triangular realizado nesta segunda (8)

A equipe masculina Sub-19 da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira conquistou dois resultados expressivos nesta segunda-feira (8) no triangular realizado no Clube Cosmopolitano, em Cosmópolis. Jogando contra Cosmopolitano e Araras, a ADV venceu as duas partidas e garantiu 100% de aproveitamento na competição.

Nos confrontos, a ADV derrotou o Cosmopolitano por 3 sets a 0 e superou Araras por 3 sets a 2. No outro jogo, o Cosmopolitano venceu Araras também por 3 sets a 2.

A equipe conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que incentiva o desenvolvimento de atletas e modalidades esportivas na cidade.

O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou os atletas. “Esse é o reflexo de um trabalho sério, de dedicação dos atletas e do incentivo que temos buscado oferecer ao esporte nogueirense. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho e por levarem o nome de Artur Nogueira com tanto orgulho”, afirmou.

Com a sequência de vitórias, a equipe masculina Sub-19 da ADV de Artur Nogueira segue fortalecida e pronta para os próximos torneios da temporada.