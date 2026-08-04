Yan celebra o sucesso da estreia do PagodYANdo em São Paulo no último domingo (2)

Segunda cidade da turnê nacional recebeu participações de Gaab, Doce Encontro, Encontro de Batuqueiros, Grupo Chocolate e Salgadinho; projeto segue agora para Campos dos Goytacazes, Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre e Vitória

O PagodYANdo confirmou mais uma vez sua força como uma das principais labels do pagode na atualidade. Neste domingo (2), Yan levou o projeto à Varanda Estaiada, em São Paulo, para a segunda parada da turnê nacional. Após estrear a expansão pelo país com uma edição de sucesso em Salvador, a capital paulista recebeu uma tarde de muito samba e pagode, marcada por participações especiais de Gaab, Doce Encontro, Encontro de Batuqueiros, Grupo Chocolate e Salgadinho.

Idealizado por Yan, o PagodYANdo nasceu com a proposta de ir além do formato tradicional de show, promovendo encontros inéditos entre grandes artistas do gênero, cenografia exclusiva e experiências pensadas especialmente para o público. Depois de oito edições de sucesso no Rio de Janeiro, que reuniram mais de 40 mil pessoas, a label iniciou sua turnê nacional e já passou por Salvador e São Paulo, consolidando-se como um dos projetos itinerantes de maior destaque do pagode brasileiro.

Um dos momentos mais marcantes da edição paulistana foi o coro formado pelo público, que acompanhou do início ao fim sucessos da carreira de Yan. Entre eles, “Textão”, que ultrapassa 57 milhões de reproduções nas plataformas digitais, e “Não Volta Pra Mim”, parceria com Ferrugem que já soma mais de 12,3 milhões de plays, transformando a apresentação em uma grande celebração do pagode.

Vivendo um dos melhores momentos de sua trajetória, Yan se consolida como um dos principais representantes da nova geração do gênero. O cantor reúne mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ultrapassa 207 milhões de visualizações no YouTube e soma mais de 150 milhões de reproduções do álbum PagodYANdo Nas Alturas, ampliando sua presença entre os artistas mais ouvidos do país.

O sucesso da edição em São Paulo reforça a expansão nacional do PagodYANdo, que já tem novas paradas confirmadas em Campos dos Goytacazes (RJ), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), além de novas edições no Rio de Janeiro e em Niterói. A expectativa é que a label siga reunindo grandes nomes do pagode e milhares de fãs nas próximas cidades da turnê.

Próximas edições do PagodYANdo 2026

Informações e vendas: https://www.instagram.com/pagodyando/

12/09 – Campos dos Goytacazes – RJ

26/09 – Campinas – SP

03/10 – Belo Horizonte – MG

24/10 – Porto Alegre – RS

14/11 – Vitória – ES

20/11 – Rio de Janeiro – RJ

12/12 – Niterói – RJ

26/12 – Fortaleza-CE