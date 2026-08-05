Encontro em Holambra reúne lideranças em apoio à pré-candidatura de André do Prado ao Senado

Evento realizado no Parque da Expoflora contou com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, apoiadores e representantes políticos de diferentes municípios paulistas

Holambra recebeu, na tarde de terça-feira (4), um encontro de lideranças políticas em apoio à pré-candidatura de André do Prado ao Senado pelo Estado de São Paulo.

A reunião foi realizada no Parque da Expoflora e contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, apoiadores e representantes de diferentes cidades da região.

O encontro foi promovido por Fernando Godoy, indicado para compor a chapa como suplente, e marcou uma nova etapa da articulação política em torno da pré-candidatura.

Durante o evento, os participantes destacaram a importância da aproximação entre os representantes municipais e o Senado Federal.

Em seu pronunciamento, Fernando Godoy agradeceu a presença dos convidados e afirmou que a participação de lideranças de diferentes municípios demonstra a mobilização construída em torno do projeto político. “É um momento histórico para Holambra. Recebemos muitos amigos e lideranças do Estado de São Paulo, entre prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Estamos dando o pontapé inicial desta caminhada de André do Prado ao Senado”, declarou.

Fernando Godoy também destacou a experiência política de André do Prado, que já exerceu os cargos de vereador, vice-prefeito, prefeito e deputado estadual, além de ter presidido a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Segundo ele, essa trajetória poderá contribuir para reduzir a distância entre os municípios e o Senado Federal. “Nunca tivemos a oportunidade de contar com um senador que conheça de perto a realidade das cidades.

André foi vereador, vice-prefeito, prefeito e deputado. Ele sabe das dificuldades enfrentadas pelos gestores e poderá aproximar os municípios do Senado”, afirmou. O discurso também apresentou críticas ao Partido dos Trabalhadores e ressaltou o apoio ao governador Tarcísio de Freitas. As declarações foram direcionadas aos apoiadores e lideranças políticas presentes no encontro.

André do Prado falou sobre a responsabilidade de representar o Estado de São Paulo e afirmou que pretende construir sua pré-candidatura com o apoio de prefeitos, vereadores e lideranças municipais. “Vou crescer e ficar conhecido por aquilo em que acredito: a política feita por quem representa o povo e conhece as necessidades da população.

Prefeitos e vereadores têm a força do voto e estão próximos das pessoas”, declarou. O pré-candidato também afirmou que foi convidado pelo governador Tarcísio de Freitas para assumir a nova missão política e relembrou sua trajetória de mais de três décadas na vida pública.

“Estar na vida pública é um chamado. Quando recebemos essa oportunidade, precisamos fazer o melhor para deixar um legado e sermos lembrados com carinho e respeito pelas pessoas que representamos”, disse. Durante a fala, André do Prado mencionou demandas do Estado de São Paulo que, segundo ele, dependem de articulação no Senado Federal.

Entre os exemplos citados estão recursos destinados a projetos de mobilidade urbana e saúde. A presença de políticos e apoiadores de diversas cidades evidenciou a articulação regional em torno da chapa e transformou Holambra em ponto de encontro para o debate sobre representação municipal, desenvolvimento e participação política.

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