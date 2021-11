1º Torneio de Estilingue de Pedreira

O torneio acontece no domingo, 21 de novembro, no Clube Recreativo Vale Verde

Organizado pelo Circuito Mais Brasil Eventos em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, o 1º Torneio de Estilingue de Pedreira será disputado neste domingo, dia 21 de novembro, nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde.

O credenciamento dos participantes acontecerá das 8h às 8h30, com o pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 20,00. “Serão disponibilizadas somente 100 vagas, um mesmo atirador pode fazer somente uma inscrição, todos devem chegar ao local com 30 minutos de antecedência para registrar a presença e receber sua credencial numérica. Será permitida a participação na competição aos menores de 16 anos, desde que estejam acompanhados de um responsável”, destaca o organizador Moacir Bueno.

O Torneio terá apenas a modalidade tradicional, ou seja, estilingue artesanal composto de forquilha de madeira, elástico e maia, não serão permitidos estilingues que tenham aparelho de pontaria, contrapeso, prumo e nível. A munição será exclusivamente a fornecida pela comissão organizadora, bolinha de gude tipo paraguaia. A comissão organizadora disponibilizará 3 (três) estilingues para os participantes que não possuírem o próprio, poderá haver a modalidade extra “Na Mosca” com regra de distância de 15 metros com o alvo de 1 (uma) moeda.

Os disparos serão a 8 metros de distância da base de apoio, o alvo será um retângulo medindo 12cm por 4cm, com base na altura de 105cm, os disparos deverão ser feitos em pé, sem nenhum apoio, será permitido aos atiradores com dificuldades físicas, atirarem na posição sentado. “Cada atirador terá direito a 6 (seis) disparos na fase eliminatória, os 20 (vinte) melhores irão se classificar para a fase seguinte, o atirador que fizer o maior número de pontos será o campeão do 1º Torneio de Estilingue de Pedreira”, concluiu Moacir Bueno.

Informações também podem ser obtidas através do telefone: (19) 99825-1063.