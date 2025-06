Prefeito confirma realização do Festival de Inverno 2025 em Amparo

Evento acontecerá entre os dias 9 e 27 de julho em novo local, com programação cultural, gastronomia e inclusão

A edição 2025 do Festival de Inverno de Amparo está confirmada. A informação foi divulgada oficialmente nesta semana pelo prefeito Carlos Alberto, encerrando as dúvidas sobre a realização do evento neste ano. O festival acontecerá entre os dias 9 e 27 de julho, com um novo espaço definido: a região entre a Rodoviária “Salim Oazi” e o Mercado Municipal.

A programação contará com quatro palcos distribuídos pela área de estacionamento, Feira do Produtor e nas dependências da própria rodoviária. Assim como nas últimas edições promovidas pela Secretaria de Cultura e Turismo, o evento terá áreas temáticas voltadas para a gastronomia, artesanato, setor agro, espaço kids, além de estrutura acessível com intérpretes de Libras nos grandes shows.

A mudança de local ocorre em razão da decisão judicial que inviabilizou a realização do festival na tradicional Praça Pádua Salles, onde aconteceram edições anteriores. A decisão, emitida em 26 de maio pela 2ª Vara Cível de Amparo, limita o som do evento a 55 decibéis e exige o encerramento das atividades até as 22h, o que, segundo a Prefeitura, comprometeria diretamente a proposta do festival.

Carlos Alberto ainda aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) sobre o recurso protocolado pela administração municipal, mas reforçou que, independentemente do desfecho, o evento ocorrerá normalmente no novo espaço.

Reconhecido no calendário oficial do Estado de São Paulo e do Ministério do Turismo, o Festival de Inverno de Amparo é um dos principais eventos da região. Ele movimenta mais de R$ 60 milhões na economia local durante o mês de julho, gera mais de 500 empregos diretos e promove mais de 100 atrações culturais, garantindo lazer gratuito, seguro e acessível à população e aos visitantes.