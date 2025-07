Santo Antônio de Posse: motorista foge sem prestar socorro após acidente com motociclista

Vítima de 29 anos fratura clavícula e três costelas na colisão na Rodovia SP‑107

Na noite de sábado (28), uma motociclista de 29 anos foi atingida por um carro enquanto trafegava na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP‑107), em Santo Antônio de Posse. A vítima relatou que seguia do trabalho para casa quando notou um farol alto aproximando‑se em alta velocidade. Sem espaço para desviar, foi atingida e veio ao chão, sofrendo deslocamento de clavícula, fratura de três costelas e escoriações pelo corpo.

Apesar de pedir ajuda ao motorista envolvido, ele fugiu do local, entrando em outro veículo, sem acionar socorro. Quem prestou assistência foram pessoas que passavam pela via, incluindo um médico que estava próximo. A mulher foi levada inicialmente ao pronto‑socorro de Posse e transferida à Santa Casa de Amparo, de onde recebeu alta no domingo (29).

A Polícia Civil informou que ao chegar ao local, apenas os veículos estavam presentes. O carro causador do acidente foi removido por um guincho, e as autoridades seguem investigando para identificar e responsabilizar o motorista.