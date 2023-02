28 de fevereiro é o Dia de Combate às LER/Dort; veja como identificar lesões por esforços repetitivos

Fadiga muscular, dores nos membros superiores e nos dedos estão entre os sinais das doenças O corpo apresenta reflexos da pressão no volume de demandas do trabalho. São sintomas como dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentação, formigamento, fadiga muscular e inflamação. As lesões por esforços repetitivos (LER) e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort) são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros, segundo estudo do Ministério da Saúde. Como explica o médico e professor do curso de Medicina da Unime, Luis Filipe Daneu, a LER e o Dort são danos decorrentes da utilização repetitiva, principalmente, principalmente dos membros superiores, por períodos prolongados, não permitindo o descanso e recuperação adequada, associado a ergonomia ruim. “Ombros, região cervical e lombar são pontos críticos que desencadeiam os sintomas. Punhos e cotovelos também são alvos mediante os esforços repetitivos como a digitação intensa, por exemplo, além da postura incorreta que afeta todo o funcionamento da parte muscular. É válido destacar que o sedentarismo está fortemente associado a esses quadros, sendo a atividade física um fator preventivo importante, pois fortalece músculos e articulações”, explica o especialista. Ainda de acordo com o Ministério de Saúde, esses problemas podem prejudicar a produtividade laboral e são responsáveis pela maior parte dos afastamentos do trabalho e representam custos com pagamentos de indenizações, tratamentos e processos de reintegração à ocupação. O tratamento depende do estágio da lesão, entretanto, especialistas indicam que, em qualquer fase, é essencial o acompanhamento interdisciplinar com médico reumatologista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, acupuntura e com um psicólogo, quando há traços de depressão. Também são utilizados remédios anti-inflamatórios prescritos por um especialista durante o processo de recuperação. Confira algumas dicas para evitar lesões: — A cada 25 minutos de trabalho de digitação, a orientação é fazer uma parada de 5 minutos; — É indicado beber água regularmente ao longo do dia; — Manter postura adequada: ombros relaxados, pulsos retos, costas apoiadas no encosto da cadeira vão ajudar na postura; — Os pés devem estar totalmente apoiados no chão; — Outra recomendação é que o monitor do computador deverá estar a uma distância mínima de 50 e máxima de 70 centímetros ou de maneira prática a uma distância equivalente ao comprimento um braço. A regulagem da altura da tela deve ser tal que se situe entre 15 e 30 graus abaixo da linha reta de visão. Em 28 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforço Repetitivo ou Distúrbios Osteomusculares — LER/DORT. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de alertar a população e chamar a atenção das autoridades a respeito da importância de adotar cuidados e medidas preventivas contra lesões associadas à repetição de movimentos. Sobre a UNIME Fundada em 2000, a União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura (Unime) já transformou a vida de milhares de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo completo ao aluno em seus cursos de graduação, pós-graduação, extensão, presencial ou a distância. Presente no estado da Bahia, a Unime presta inúmeros serviços à população por meio dos Núcleos de Prática Jurídica, Hospital Veterinário, Clínicas-Escola de Odontologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unime oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2010, a Unime passou a integrar a Kroton. Sobre a Kroton Med A Kroton Med é a unidade de negócio da Kroton voltada para a Medicina. Criada em 2021, a Kroton Med possui mais de 3 mil alunos matriculados no curso de Medicina em 6 instituições de ensino superior: Unic, no Mato Grosso; Uniderp, no Mato Grosso do Sul; Unime Lauro de Freitas e Pitágoras Eunápolis, na Bahia; e Pitágoras Codó e Bacabal, no Maranhão. A Kroton Med possui mais de 7 mil alunos em cursos de Saúde Presencial, mais de 18 mil alunos em outros cursos presenciais de alto valor agregado. Os cursos recebem investimentos constantes para aprimoramento da infraestrutura, que inclui laboratórios e ferramentas que utilizam as mais avançadas tecnologias voltadas ao ensino da Medicina. As instituições possuem parceria com clínicas e hospitais que atendem a população, possibilitando ao aluno acesso a um alto nível de educação que reúne teoria e prática e uma preparação eficiente para sua inserção no mercado de trabalho. Camila Crepaldi Ideal H+K Strategies camila.crepaldi@idealhks.com (11) 99577-9020