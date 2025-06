Programa estadual leva cursos de capacitação a Holambra

Aulas práticas e gratuitas de gastronomia acontecem até o dia 24 de junho em unidade móvel

Começaram nesta segunda-feira, 9 de junho, as atividades gratuitas de qualificação profissional oferecidas pelo programa estadual Caminho da Capacitação. Nesta etapa foram disponibilizados os cursos de Gastronomia com reaproveitamento de alimentos e Auxiliar de cozinha. As aulas ocorrem até o dia 24 em carreta adaptada, estacionada ao lado do Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink. Ela funciona como sala de aula móvel, com infraestrutura completa para o ensino teórico e prático. A iniciativa é do Governo de São Paulo, por meio do Fundo Social, com apoio técnico do Centro Paula Souza.

Gabriel Henrique Belizario, de 19 anos, está desempregado e se inscreveu nas aulas de Auxiliar de cozinha. “É uma ótima oportunidade de crescimento profissional. Estou gostando e espero conseguir, muito em breve, um emprego na área. Meu sonho é ser um grande chef de cozinha.”

A presidente do Fundo Social de Holambra, Yvonne Schouten Capato, e a diretora de Promoção Social, Viviane Furgeri acompanharam o início das atividades. “Capacitar é dar oportunidade, é permitir que as pessoas possam desenvolver habilidades, conquistar independência e enxergar novos caminhos, seja para entrar no mercado de trabalho ou começar o próprio negócio”, falou Yvonne. “Desejo aos participantes que este seja só o começo de muitas conquistas.”

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do Governo do Estado no combate à pobreza. O programa está inserido no SuperAção SP, atividade integrada para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão disponibilizadas em todo o Estado mais de 30 carretas com 46 cursos profissionalizantes gratuitos em áreas como beleza, gastronomia e tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.