GCM de Santo Antônio de Posse realiza duas operações com apreensão de drogas

Dupla intervenção da Guarda Civil Municipal confirma atuação firme contra o tráfico no município

Na sexta-feira, dia 4 de julho, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Equipe Bravo, realizou duas operações distintas que resultaram na apreensão de entorpecentes, reafirmando o compromisso com a segurança pública e a repressão ao tráfico de drogas.

Primeira operação – 9h58

Bairro: Popular 1

Equipe: Insp. Rebequi, Subinsp. Segala e GCM Leandro – VTR 020

Apreensão: 3 microtubos de cocaína, 3 pedras de crack, R$ 10

Resumo: Um indivíduo com antecedentes criminais foi abordado ao sair de um ponto conhecido de tráfico. Com ele foram encontrados entorpecentes e dinheiro. Foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

Segunda operação – 11h30

Bairro: Bela Vista II

Equipe Bravo VTR 019: GCMs Cintra e Gallani, com apoio da VTR 020

Apreensão:

64 microtubos de cocaína

54 pedras de crack

9 microtubos de K2

2 buchas de maconha

Durante patrulhamento a pé em área de mata próxima a ponto de venda conhecido, a equipe encontrou um saco com entorpecentes. O material foi apreendido e levado à Delegacia para registro e providências legais.

As operações reforçam o papel estratégico da Guarda Municipal no enfrentamento à criminalidade e no suporte à segurança da população.