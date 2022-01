33 novos casos de Covid-19 são registrados em Cosmópolis em 24h

Duas pessoas recebem tratamento médico na Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis

Em 24 horas, Cosmópolis registrou 33 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. A cidade registra 139 pessoas com o vírus ativo e que estariam em isolamento domiciliar. Neste momento, a cidade conta com uma pessoa que ocupa um leito da UTI da Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com o Boletim de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, 139 pessoas estão infectadas. As informações são do boletim atualizado neste sábado (08). Na última sexta-feira (07), dia anterior, Cosmópolis registrava 106 pessoas infectadas.

Sexta-feira (07) – 106 pessoas infectadas

Sábado (08) – 139 pessoas infectadas

Destas, uma pessoa ocupa um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis se tratando do vírus. Duas estão internadas nos Leitos Clínicos, que são destinados à pacientes que precisam de cuidados com menor complexidade.

Ainda de acordo com o Boletim, 11 pessoas ainda aguardam resultado de exames que podem comprovar, ou não, estar infectada pelo vírus. O número de 174 pessoas que perderam a vida, são referentes ao total dos mortos por decorrência de complicações do coronavírus desde maio de 2020 onde um homem foi o primeiro óbito pelo vírus na cidade.