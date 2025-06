PRODUTORES RURAIS DE JAGUARIÚNA PARTICIPAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSAMENTO CASEIRO DE LEITE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), realizou nos dias 23, 24 e 25, o Curso de Processamento Caseiro de Leite direcionado à 15 produtores rurais do município.

A capacitação teve duração de 24 horas levando aos participantes o passo a passo do processo de pasteurização do leite, produção de diferentes tipos de queijos, bebidas lácteas, iogurte e outros produtos derivados. Além disso, os participantes receberam informações sobre o processo de higienização do local de trabalho e utensílios, além de noções de acondicionamento e conservação de alimentos derivados de leite.

Os cursos de capacitação objetivam enriquecer o cardápio da família, além de criar oportunidades de geração de renda, elevando o nível técnico, social e econômico dos produtores rurais do município.

Foto: Divulgação