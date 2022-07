36ª Cascavel de Ouro terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura

Com grid formado por 55 carros da Gold Turismo, disputa de 29 de outubro valerá também pela terceira etapa do campeonato da categoria

Tendo grid formado pelos carros da Gold Turismo, categoria de Marcas para modelos produzidos até 2017 que cumpre sua primeira temporada, a 36ª Cascavel de Ouro será acompanhada por torcedores de todo o Brasil. Marcada para 29 de outubro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, a prova será transmitida ao vivo pela TV Cultura, com geração de imagens da Master TV.

Evento mais tradicional do automobilismo brasileiro, a Cascavel de Ouro será atração na programação da TV Cultura pelo segundo ano consecutivo – em 2021 a emissora mostrou as quatro baterias da disputa, que consistiu a etapa de encerramento da Gold Classic, categoria de carros clássicos que também vai integrar o cronograma de outubro próximo no circuito paranaense.

“Um evento desse porte merece uma exposição à altura. Nossa parceria com a TV Cultura está renovada e essa edição tem tudo para ser a mais movimentada de todas”, considera o promotor da Cascavel de Ouro, Edson Massaro. “O espetáculo será levado aos telespectadores de todo o Brasil e nossos pilotos têm uma cobertura de excelente nível para oferecerem a seus patrocinadores”.

A DISPUTA

Por valer como terceira e penúltima etapa da Gold Turismo, a 36ª Cascavel de Ouro foi formatada de acordo com o regulamento do campeonato. A disputa pelo troféu mais famoso do esporte a motor nacional não levará em conta as classes de graduação do campeonato e se dará pela soma de pontos de quatro corridas, cada uma com duração de 30 minutos, todas disputadas em sequência.

O grid é limitado a 55 carros e 45 vagas serão preenchidas pelos pilotos que disputam regularmente a Gold Turismo nas classes Pro, Super e Master. As vagas restantes serão disponibilizadas às demais equipes, que em caso de excedente de inscrições farão uma corrida de “repescagem” pela presença no grid principal. A classe Light formará grid à parte, tendo em disputa a 3ª Cascavel de Prata.