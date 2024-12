I Circuito de Formação Audiovisual de Santo Antônio de Posse Capacita Jovens, Educadores e Produtores Culturais

Com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, o I Circuito de Formação Audiovisual foi realizado com grande sucesso, capacitando dezenas de jovens, educadores e produtores culturais do município e da região. O evento teve como principal objetivo democratizar o acesso ao conhecimento audiovisual, oferecendo uma programação diversificada por meio de atividades online.

O circuito aconteceu em duas etapas, durante os meses de outubro e novembro deste ano. A primeira etapa, que ocorreu em outubro, foi voltada para o público infantojuvenil. O idealizador e formador Lucas Oliveira de Jesus ministrou a oficina “Meu Primeiro Documentário” e o Curso de Formação Teórica em Cinema, ambos realizados online, proporcionando aos jovens e adolescentes de Santo Antônio de Posse a oportunidade de explorar o universo do audiovisual e despertar o interesse pela produção de filmes e documentários.

Já a segunda etapa, realizada em novembro, foi destinada a professores da rede pública e produtores culturais e audiovisuais. Durante essa fase, as capacitações abordaram temas essenciais para o setor, como “Elaboração de Projetos Audiovisuais e Portfólio Cultural”, “Utilização do Cinema em Sala de Aula” e “Acessibilidade na Produção Audiovisual”, oferecendo aos participantes ferramentas valiosas para aplicar o audiovisual no contexto educacional e cultural local.

Esta primeira edição do circuito foi uma iniciativa do Laboratório de Criar, liderado pelo produtor cultural Lucas Oliveira de Jesus, que afirma que o sucesso da ação deve ser ampliado. O produtor destaca que o objetivo futuro é apresentar o projeto ao poder público com a intenção de viabilizar uma segunda edição, ainda maior, que inclua atividades presenciais e atinja um público ainda mais amplo. O I Circuito de Formação Audiovisual de Santo Antônio de Posse é um exemplo de como a cultura, quando bem apoiada, pode transformar a realidade local, capacitando cidadãos e fomentando o desenvolvimento cultural e educacional da região.